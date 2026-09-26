Куриная печень во всех видах хороша

Блинчики

Понадобится: 500 г куриной печени, луковица, 2 яйца, 2 столовые ложки муки, соль и перец по вкусу.

Печень нарежьте на мелкие кусочки, добавьте яйца, мелко порезанный лук и муку. Посолите, поперчите по своему усмотрению. Тщательно перемешайте получившуюся массу и, зачерпывая небольшим половничком, наливайте ее на разогретую сковородку с растительным маслом в виде блинчиков. Обжаривайте под крышкой по две-три минуты с каждой стороны. Получается очень вкусно и полезно. Ведь печень, как известно, повышает гемоглобин…

Закусочные роллы

Понадобится для блинчиков: 600 г куриной печени, 1 стакан молока, 2 яйца, 4 столовые ложки просеянной муки.

Для начинки: 1 луковица, 1 морковь, 1 долька чеснока, 150 г творожного сыра.

Пропущенную через мясорубку печень смешайте с остальными компонентами для теста, посолите, поперчите и взбейте с помощью блендера до однородности. Пожарьте тонкие блинчики на сковороде. Для начинки смешайте сыр с обжаренными на масле морковью и луком, с измельченным чесноком и специями. Покройте одну сторону каждого печеночного блинчика начинкой, скрутите в ролл и нарежьте на кусочки.

Запеканка

Понадобится для запеканки: 10 картофелин, 2 столовые ложки сливочного масла, 2 яйца, специи по вкусу.

Для начинки: 500 г куриной печени, по одной луковице и моркови, щепотка прованских трав, три столовые ложки сметаны.

Обжарьте до готовности на растительном или сливочном масле лук, морковь и печень, приправьте специями, измельчите блендером.

Из картошки сделайте пюре, перемешав с яйцами, маслом и приправами. На дно формы выложите две трети приготовленного пюре, распределите начинку из печени, покройте оставшимся картофелем. Верх запеканки смажьте сметаной, посыпьте травами, запеките в духовке.

В кляре

Понадобится: 500 г куриной печенки, 1 яйцо, 2 чайные ложки просеянной муки, щепотка молотого перца, соль.

Приправьте печень солью и перцем. Соль, перец и просеянную муку добавьте во взбитое яйцо и хорошенько перемешайте венчиком. Окунайте небольшие кусочки печени в полученный кляр и обжаривайте в масле по 5-6 минут.

В маринаде

Понадобится: 400 г куриной печени, 2 столовые ложки соевого соуса, по 1 столовой ложке картофельного крахмала и пчелиного меда, 1 яйцо, щепотка приправы для куриного мяса, морская соль.

Небольшие дольки куриной печени залейте маринадом из меда, пары щепоток соли, соевого соуса, взбитого яйца и крахмала — смесь предварительно нужно взбить с помощью блендера. Через полчаса обжарьте печень на разогретой сковороде с большим количеством растительного масла до румяной корочки.