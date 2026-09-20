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Еда
20 Сентября , 17:15

Черная смородина пирогу придаст особый вкус и аромат

«Летом очень много наморозила садовых ягод и теперь не знаю, как использовать их в приготовлении пищи. Посоветуйте, пожалуйста, какие-нибудь простые рецепты, в которых можно использовать, например, черную смородину». Ольга БУХАРОВА.

Артур СМОЛОВАртур СМОЛОВ
Фото:Артур СМОЛОВ

От пирога с черной смородиной в гостях у моей знакомой бывает трудно оторваться. Он получается очень нежным и рассыпчатым.

Понадобится: 250 г сливочного масла, стакан сахарного песка, щепотка соли, 2 стакана муки, пакетик разрыхлителя для теста, 4-5 яблок и черная смородина по вкусу.

Замороженное сливочное масло следует натереть на крупной терке, смешать с сахарным песком, солью, мукой и разрыхлителем. Перетереть всю массу руками до мелкой крошки. После этого половину ее насыпать в форму для выпечки, слегка выровнять, выложить натертые на крупной терке яблоки, смешанные с измельченной в блендере смородиной. Ягоды, кстати, можно добавить в целом виде и слегка присыпать их сахаром и крахмалом. Сверху начинку укрыть оставшейся крошкой.

Пирог выпекать в духовке при температуре 180 градусов в течение 40 минут.

P.S. Такие же «натертые» пироги можно готовить и с другими начинками. Отличными они получаются с измельченными лимонами. Учтите только, что сочную начинку нужно обязательно присыпать крахмалом. Ну и сахар потребуется конечно, чтобы сбалансировать кислый вкус.

Автор:Галина ЯГУДИНА
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