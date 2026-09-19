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Еда
19 Сентября , 17:15

Отличная сгущёнка получится из кокосового молока

Купила на продуктовой ярмарке маленькую баночку сгущенки из кокосового молока. И до того она мне понравилась, что не заметила, как сьела этот веганский десерт.

Поискала в интернете рецепт и решила сама сварить такое же лакомство, тем более что кокосовое молоко купить сегодня можно в любом супермаркете.

Понадобится: 400 мл кокосового молока и сахара, в зависимости от собственного вкуса, от 60 до 120 г.

Молоко следует налить в сотейник и довести до кипения на среднем огне. Добавить сахар и хорошенько размешать до полного растворения. Огонь уменьшить и варить, постоянно помешивая, до загустения, примерно 40-60 минут. Масса приобретет приятный бежевый цвет.

Готовой сгущенке надо будет дать остыть, перелить ее в баночку и отправить в холодильник. Для получения более однородной консистенции десерт можно дополнительно взбить миксером.

Автор:Индира САЛИХОВА
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