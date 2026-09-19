Отличная сгущёнка получится из кокосового молока

Поискала в интернете рецепт и решила сама сварить такое же лакомство, тем более что кокосовое молоко купить сегодня можно в любом супермаркете.

Понадобится: 400 мл кокосового молока и сахара, в зависимости от собственного вкуса, от 60 до 120 г.

Молоко следует налить в сотейник и довести до кипения на среднем огне. Добавить сахар и хорошенько размешать до полного растворения. Огонь уменьшить и варить, постоянно помешивая, до загустения, примерно 40-60 минут. Масса приобретет приятный бежевый цвет.

Готовой сгущенке надо будет дать остыть, перелить ее в баночку и отправить в холодильник. Для получения более однородной консистенции десерт можно дополнительно взбить миксером.