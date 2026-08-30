Еда в горшочке напитается особым ароматом

Но мы сегодня приготовим в них обычное мясо с овощами. Правда, тут предоставляется широкий выбор — можно взять говядину, свинину или курицу.

Понадобится: 500 г мяса, 2 луковицы, 2 кар- тофелины, 3-4 зубчика чеснока, 1 морковь, 100 г шампиньонов, 200 мл сметаны, 400 мл воды, соль, перец, лавровый лист и зелень — по вкусу.

Мясо следует нарезать небольшими кусочками, лук и морковь — кубиками, а картошку и шампиньоны — ломтиками. Подготовленные ингредиенты разложить по горшочкам — мясо должно находиться снизу. Добавить соль и перец по вкусу.

Сметану развести водой, перемешать и залить содержимое горшочков. Готовить в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение часа. За десять минут до готовности добавить измельченный чеснок и зелень. Готовое блюдо подавать горячим.