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Еда
30 Августа , 17:15

Еда в горшочке напитается особым ароматом

Блюдо в порционных горшочках всегда выглядит необычно и празднично. К тому же оно долго остается горячим и аппетитным. Некоторые кулинары любят подавать в глиняных горшочках даже такие традиционные кушанья, как пельмени.

Галина РОДИОНОВАГалина РОДИОНОВА
Фото:Галина РОДИОНОВА

Но мы сегодня приготовим в них обычное мясо с овощами. Правда, тут предоставляется широкий выбор — можно взять говядину, свинину или курицу.

Понадобится: 500 г мяса, 2 луковицы, 2 кар- тофелины, 3-4 зубчика чеснока, 1 морковь, 100 г шампиньонов, 200 мл сметаны, 400 мл воды, соль, перец, лавровый лист и зелень — по вкусу.

Мясо следует нарезать небольшими кусочками, лук и морковь — кубиками, а картошку и шампиньоны — ломтиками. Подготовленные ингредиенты разложить по горшочкам — мясо должно находиться снизу. Добавить соль и перец по вкусу.

Сметану развести водой, перемешать и залить содержимое горшочков. Готовить в духовке, разогретой до 180 градусов, в течение часа. За десять минут до готовности добавить измельченный чеснок и зелень. Готовое блюдо подавать горячим.

Автор:Тамара ТИМОФЕЕВА
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