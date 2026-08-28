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Еда
28 Августа , 17:15

Вкус вареников изменится в зависимости от начинки

Встретила новый для себя рецепт теста для вареников и пельменей. Решила попробовать и поделиться с читателями — может быть, кто-то тоже еще не готовил так свои любимые блюда. Тесто замешивается на куриных желтках, и благодаря этому оно получается мягким и эластичным, лепить вареники и пельмени из него очень легко.

Артур СМОЛОВАртур СМОЛОВ
Фото:Артур СМОЛОВ

Понадобится: 500 г муки, пол чайной ложки соли, 3 куриных желтка, 30 мл растительного масла, 250 мл холодной воды.

Желтки надо отделить от белков, отправить в мерную кружку, добавить соль и хорошо перемешать, чтобы желтки разошлись. Залить холодную, можно даже ледяную, воду и, перемешав, соединить с растительным или растопленным сливочным маслом. Однородную смесь постепенно залить в просеянную муку и аккуратно перемешать вилкой. Замешанное тесто обминать на припыленной мукой доске до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам. После этого обернуть пищевой пленкой и отправить в холодильник примерно на час.

А за это время приготовить начинки для вареников. Они могут быть самые разные: из толченого картофеля, к которому можно добавить предварительно отваренную куриную печенку и лук, обжаренный до золотистости, из тушеной свежей и квашеной капусты, смешанной с обжаренным луком, и напоследок из обжаренного с луком мясного фарша, доведенного до паштетообразного состояния с помощью сливок или молока. Годится и десертный вариант с начинкой из творога. Такие вареники со сметаной будут съедены за милую душу.

Автор:Анна СЕРГЕЕВА
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