Рукавом взмахнула, и блюдо на стол упорхнуло

Заметила, что в социальных сетях предпочтение отдается тем рецептам, с которыми практически не приходится возиться. Главная сложность — в подготовке продуктов. А остальное занимает минимум времени. Останется только отправить в духовку и подать на стол вкуснейшее ароматное блюдо.

Людмила КАМНЕВА Семья в сборе, осталось только плов подать.
Семья в сборе, осталось только плов подать. Фото: Людмила КАМНЕВА

Плов рассыпчатый

Необычный способ приготовления рассыпчатого, вкусного плова предложила одна хлебосольная хозяйка в интернете.

Надо взять рукав для запекания, уложить в него 300 г нарезанной брусочками моркови и 150 г нашинкованного лука, 3 зубчика чеснока, 400 г порезанного небольшими кусочками мяса утки (можно взять любое, какое окажется у вас), соль, перец, зиру по вкусу, 2 стакана промытого риса для плова, пару столовых ложек растительного масла. Все тщательно перемешать прямо в рукаве, переворачивая и бултыхая его, а в конце залить 3,5 стакана воды. Рукав хорошенько завязать с обеих сторон, уложить на противень и отправить в духовку на 45-50 минут при температуре 180 градусов.

Запеканка на завтрак

Слюнки бежали, пока смотрела, как готовится эта аппетитная, сочная запеканка.

Понадобится: 2 куриных яйца, 2 столовые ложки сметаны, 2 столовые ложки муки, пол чайной ложки разрыхлителя, щепотка соли, помидорка среднего размера, 150 г колбасы, 100 г сыра, укроп.

Сырые яйца следует хорошенько смешать со сметаной, мукой, разрыхлителем и солью. Добавить порезанные мелким кубиком помидорку и колбасу, а также натертый на крупной терке сыр. Сковородку смазать сливочным маслом, выложить массу и хорошеЬнько разровнять. Обжаривать под крышкой на среднем огне в течение пяти минут. Затем перевернуть запеканку и продолжить обжарку еще в течение пяти минут. Подавать в горячем виде, приправив сметаной.

Автор: Регина ХАЙРЕТДИНОВА
