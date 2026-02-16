0 °С
За вкусное блюдо Сталин наградил повара квартирой в Ялте

Мало кто знает, что в 1952 году на кулинарном конкурсе в Риме Гран-при получило блюдо скромного советского повара, который в пору «железного занавеса» не смог даже приехать на соревнования. Кулинарный шедевр мастера представлял посол СССР в Италии.

Артур СМОЛОВ
Фото: Артур СМОЛОВ

Говорят, что сам Сталин, однажды попробовав макароны по-флотски учителя Ялтинского кулинарного училища Боруха Канцеленбогена, пришел в дикий восторг и не сомневался после этого в том, что блюдо победит на международном форуме.

Подарил кулинару квартиру в центре «провинциального города у моря» и дал команду включить рецепт в многократно переиздававшуюся в стране «Книгу о вкусной и здоровой пище». Произошло это, правда, уже после смерти вождя, в 1955 году. «Пройдет время, — говорил с грустью Борух Соломонович, — и рецепт мой испортят и переврут!» Но дабы этого не случилось, передаем вариант, продиктованный знаменитым кулинаром одному из своих учеников.

Макароны по-флотски

Понадобится: 550 г говяжьего фарша, 450 г макарон, 350 г репчатого лука.

Мясо нужно взять самое лучшее, которое сможете найти, — филей, спина, бедро, кострец — не имеет значения. Главное, чтобы не было прожилок. Макароны должны быть только гофрированные. С помощью «гофры», то есть бороздок, мясо словно прилипнет к ним и создаст тот самый волшебный эффект, который покорил поваров международного уровня. Воды для отваривания макарон по объему должно быть в шесть раз больше, чем самих макарон. То есть на 450 граммов потребуется как минимум 2,5 литра. И еще: варить их нужно без всяких там «альденте». Отварили, слили воду и сразу добавили 50 граммов сливочного масла. Лук нарезали только пером. Пожарили его на растительном масле в отдельной сковороде почти до коричневого цвета и затем также добавили к нему 50 граммов сливочного масла. Запомните — в блюде масла должно быть два раза по 50 граммов. Параллельно пожарили фарш в отдельной сковороде. Деревянной лопаткой постоянно рыхлите его, наблюдая, как из красного он становится розовым, потом серым…Что важно — никаких специй! Лишь в конце нужно добавить соль, лавровый лист и черный перец. В финале следует соединить все вместе и тщательно перемешать. Мясо должно пробраться внутрь макарон и облепить их со всех сторон.

Автор: Михаил ДЕГТЯРЬ
