Еда
8 Февраля , 09:15

У каждого шеф-повара свои секреты имеются

С появлением «Высокой кухни» профессия шеф-повара стала престижной и очень творческой.

Вадим АНДРЕЕВ
Фото: Вадим АНДРЕЕВ

В стране и в мире выросла целая плеяда известных кулинаров и кондитеров. Они ведут шоу по телевидению, наравне со звездами кино и эстрады участвуют в различных мероприятиях. Предлагаем вам несколько советов по приготовлению блюд от известных шеф-поваров, имена которых, увы, остались за кадром...

  • Хозяйки допускают ошибку, если начинают жарить мясные стейки, достав их сразу из холодильника. Готовое к обжарке мясо должно быть комнатной температуры. А вот фаршу для сочности необходимо оставаться холодным.
  • Ошибкой является то, что мясо солят непосредственно перед жаркой. Делать это надо минимум за два часа и держать в холодильнике на решетке. В таком случае соль проникнет глубоко внутрь и равномерно распределится по стейку.
  • Чтобы хорошенько замариновать куриную тушку, лучше отказаться от того, чтобы делать это в миске. Оптимальным решением будет введение маринада под кожицу с помощью шприца-инъектора. Использовать для этого можно растительное масло с лимонным соком, чесноком и специями.
  • Один из шеф-поваров поделился способом варки картофеля в кипятке с солью. То есть картофель нужно сразу залить кипятком. Это якобы придаст ему особый вкус и сократит время приготовления на четверть.
  • Бланшированные овощи, чтобы остановить процесс приготовления и получить хрустящую текстуру, рекомендуется сразу после отваривания переложить в ледяную воду.
  • Приготовив итальянскую пасту, некоторые хозяйки поливают ее соусом, а это неправильно: доводить до готовности пасту желательно непосредственно в соусе.
Автор: Регина ДАВЛЕТШИНА
