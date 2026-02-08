У каждого шеф-повара свои секреты имеются

В стране и в мире выросла целая плеяда известных кулинаров и кондитеров. Они ведут шоу по телевидению, наравне со звездами кино и эстрады участвуют в различных мероприятиях. Предлагаем вам несколько советов по приготовлению блюд от известных шеф-поваров, имена которых, увы, остались за кадром...

Хозяйки допускают ошибку, если начинают жарить мясные стейки, достав их сразу из холодильника. Готовое к обжарке мясо должно быть комнатной температуры. А вот фаршу для сочности необходимо оставаться холодным.

Ошибкой является то, что мясо солят непосредственно перед жаркой. Делать это надо минимум за два часа и держать в холодильнике на решетке. В таком случае соль проникнет глубоко внутрь и равномерно распределится по стейку.

Чтобы хорошенько замариновать куриную тушку, лучше отказаться от того, чтобы делать это в миске. Оптимальным решением будет введение маринада под кожицу с помощью шприца-инъектора. Использовать для этого можно растительное масло с лимонным соком, чесноком и специями.

Один из шеф-поваров поделился способом варки картофеля в кипятке с солью. То есть картофель нужно сразу залить кипятком. Это якобы придаст ему особый вкус и сократит время приготовления на четверть.

Бланшированные овощи, чтобы остановить процесс приготовления и получить хрустящую текстуру, рекомендуется сразу после отваривания переложить в ледяную воду.

Приготовив итальянскую пасту, некоторые хозяйки поливают ее соусом, а это неправильно: доводить до готовности пасту желательно непосредственно в соусе.