Волшебная банка — это большая конфета, которую можно надолго растянуть

«Волшебные банки — это мое личное изобретение. Все началось с самой банки. Она была стеклянная, увесистая, с кривыми гранями. Я как увидела ее, сразу подумала о калейдоскопе и о морских стеклышках, отточенных волнами. Стала фантазировать, чего бы такого придумать для ее наполнения. В голове заработал настоящий сочетайзер — это такая штука, которая примеряет вкусы друг к другу и оценивает получившийся результат. Придумала сначала один вид сочетаний, потом другой, третий... Сейчас у меня сложилось примерно двадцать разных комплектаций.

Суть такая: в банке три основных слоя плюс промежуточные. Нижний слой — мармеладный, который должен сочетаться с верхними шоколадными слоями. Оба верхних — на основе шоколада. Либо белого, молочного, либо темного. Плюс к этому сливки, пралине, фруктовое пюре, сиропы. Все это разной консистенции. Некоторые прослойки тягучие, некоторые плотные, взбитые и воздушные, как облако. Между ними есть дополнения. Хрустящая клубника, вафельные шарики, вишня в бренди или цукаты. Получается такая большая конфета в банке. Есть нужно ложкой, погружая ее на дно и доставая сразу все слои. Из-за разности текстур все это во рту ведет себя непредсказуемо, растворяется и смешивается, обволакивает или требуют рассасывания. Вкус выдается сразу или раскрывается постепенно. Это создает непередаваемый эффект. Волшебные банки совсем не похожи на десерты в стаканах. В них нет теста, нет белкового крема, нет ягод сверху.

Все находится внутри и связано между собой. Хранятся такие десерты долго. Съел немного — убрал. На каждую банку есть свои любители. Кому-то нужны резкие тропические вкусы, кто-то любит сочетание малины и темного шоколада, а кому-то подавай сладкую клубнику-банан-фисташку. Вот как-то так».