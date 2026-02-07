0 °С
Еда
7 Февраля , 09:15

Куриный паштет в любом виде своим вкусом порадует

Паштет из куриной печени мы уже готовили. Но рецепты изобретательных кулинаров заставляют возвращаться к этому блюду снова и снова.

Лариса МУРАТШИНА
Фото: Лариса МУРАТШИНА

На сей раз меня подкупила оригинальность приготовления, и я решила попробовать сделать паштет на водяной бане.

Понадобится: 500 г куриной печени, 200 мл сливок, 1 луковица, 1 морковь, 2 куриных яйца, 200 г сливочного масла, 5 зубчиков чеснока, соль и перец по вкусу.

Куриную печень следует очистить от пленок. Лук и морковь нарезать небольшими кусочками. Все ингредиенты отправить в чашу блендера и взбить до однородности. Получившуюся массу разлить по небольшим стеклянным баночкам, поставить в кастрюле на водяную баню и отправить в духовку при температуре

150 градусов на полтора часа. Можно вместо духовки использовать газовую горелку. После закипания убавить огонь и готовить в течение полутора часов. Готовый паштет полить в баночках растопленным сливочным маслом, дать остыть и поставить на хранение в холодильник.

Автор: Тамара ЛИСИЧКИНА
