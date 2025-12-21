Любимые учпочмаки

Для начинки: 500 г говядины, баранины или курицы; 500 г картофеля и 2 луковицы; 1 чайная ложка соли; черный перец по вкусу.

В большой миске следует размешать до гладкости сметану, размягченное сливочное масло, соль и разрыхлитель. Постепенно добавить просеянную муку. Должно получиться мягкое, нелипкое тесто. Надо накрыть его полотенцем и дать отдохнуть при комнатной температуре в течение получаса.

За это время соединить в глубокой миске порезанные мелким кубиком мясо, картофель и лук, а также соль и перец. По желанию добавить для сочности две-три столовые ложки холодной воды или бульона.

Раскатать кругляшки диаметром 12-13 см. Уложить в каждый по 2-3 столовые ложки начинки, собрать края в треугольник, оставив в центре небольшое отверстие. В каждое можно положить по желанию небольшой кусочек сливочного масла.

Учпочмаки уложить на противень, покрытый пергаментом, — должно получиться примерно 15 штук. Выпекать в духовке до золотистого цвета при температуре 180 градусов в течение 50-60 минут. Через полчаса в каждое отверстие можно залить по паре чайных ложек бульона или воды. После запекания верхушки учпочмаков желательно смазать для мягкости растопленным сливочным маслом.