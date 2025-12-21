-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Еда
21 Декабря , 22:15

Любимые учпочмаки

Для теста понадобится: 900 г муки, или 7,5 стакана; 825 г сметаны или примерно 3,5 чашки; 225 г несоленого сливочного масла; 1,5 чайной ложки соли; 2,5 чайной ложки пекарского порошка.

Галина РОДИОНОВА
Фото: Галина РОДИОНОВА

Для начинки: 500 г говядины, баранины или курицы; 500 г картофеля и 2 луковицы; 1 чайная ложка соли; черный перец по вкусу.

В большой миске следует размешать до гладкости сметану, размягченное сливочное масло, соль и разрыхлитель. Постепенно добавить просеянную муку. Должно получиться мягкое, нелипкое тесто. Надо накрыть его полотенцем и дать отдохнуть при комнатной температуре в течение получаса.

За это время соединить в глубокой миске порезанные мелким кубиком мясо, картофель и лук, а также соль и перец. По желанию добавить для сочности две-три столовые ложки холодной воды или бульона.

Раскатать кругляшки диаметром 12-13 см. Уложить в каждый по 2-3 столовые ложки начинки, собрать края в треугольник, оставив в центре небольшое отверстие. В каждое можно положить по желанию небольшой кусочек сливочного масла.

Учпочмаки уложить на противень, покрытый пергаментом, — должно получиться примерно 15 штук. Выпекать в духовке до золотистого цвета при температуре 180 градусов в течение 50-60 минут. Через полчаса в каждое отверстие можно залить по паре чайных ложек бульона или воды. После запекания верхушки учпочмаков желательно смазать для мягкости растопленным сливочным маслом.

Автор:
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru