Закуски разные нужны, все за столом они важны

Делать все это несложно, и если держать в контейнере или в баночке в холодильнике, то всегда под рукой будет вкусная намазка для бутербродов.

Домашний сыр

Понадобится: 300 г жирного творога, 1 куриное яйцо, по пол чайной ложки соли, сахара и пищевой соды, 50 г растопленного сливочного масла.

В глубокой миске надо смешать все ингредиенты, хорошенько пробить блендером до однородности и поставить на водяную баню. Топить следует на медленном огне, постоянно помешивая, пока масса полностью не расплавится. Понадобится примерно десять минут. После этого залить в контейнер. Когда сыр остынет, то загустеет и станет пластичным. Его легко будет намазывать на бутерброд. В такой сыр, кстати, можно добавить наполнители в виде мелко порезанного укропа и прочих ингредиентов, какие мы встречаем иногда в готовых плавленых сырах — жареные грибы, кусочки бекона и все то, что покажется уместным лично вам.

Паштет из курицы

Понадобится: 500 г куриного мяса, репчатый лук, 60 г сливочного масла, 100 г сыра, 60 мл куриного бульона.

Курицу следует отварить, остудить и дважды пропустить через мясорубку, чтобы получилась однородная масса, смешать со сливочным маслом, поджаренным до золотистости мелко порезанным луком и натертым на терке сыром. Если масса получится густой, можно сдобрить ее парой ложек куриного бульона.

Намазка грибная

Понадобится: 600 г шампиньонов, 1 морковь, 1 луковица, 1 куриное яйцо, 1 зубчик чеснока, 30 г сливочного масла, соль и перец по вкусу.

Яйцо отварить, лук порезать ломтиками и обжарить до золотистости. Морковь натереть на терке. Чеснок мелко порезать и отправить к луку. Шампиньоны нарезать пластинками и пожарить на сливочном масле до румяности. Дать остыть и отправить вместе с овощами в чашу блендера. Все измельчить до однородности. При необходимости добавить немного воды или бульона.