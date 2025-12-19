-16 °С
Овощная подушка добавит курице вкуса и красоты

Приготовить что-то новое с курицей — большая удача. На сей раз вспоминаю фирменный рецепт моей мамы — мы запечем курицу на подушке из овощей. Она получится сочной, нежной и очень вкусной.

Людмила КАМНЕВА
Блюдо с курицей можно приготовить на костре. Оно получится особенно ароматным и вкусным. Фото: Людмила КАМНЕВА

Для начала куриное мясо надо порезать небольшими кусочками. Замариновать его можно в глубокой миске, но мне удобнее делать это в полиэтиленовом пакете. Посолить, поперчить, добавить немного растительного масла, пару столовых ложек майонеза и соевый соус. Все хорошенько побултыхать так, чтобы кусочки как следует пропитались маринадом, добавить две столовые ложки муки, снова все перемешать и оставить мариноваться на 20 минут.

Форму для запекания хорошенько смазать сливочным маслом, уложить слой нашинкованного полукольцами лука и хороший слой натертой на крупной терке моркови. При желании можно добавить картошку в любом виде — порезанную ломтиками, кругляшками или соломкой. Все посолить, поперчить, сверху равномерно разложить кусочки курицы в маринаде. Накрыть смоченным в воде пергаментом, чтобы хорошо накрыл форму. И поставить в духовку. Запекать при температуре 180 градусов 40-50 минут. Снять бумагу и подержать еще минут 10-20, чтобы курочка подзолотилась. Овощи пропитаются куриным соком, а блюдо на тарелках будет смотреться красиво и аппетитно.

Точно таким же способом можно приготовить рыбу. Порезать сначала на небольшие кусочки, отправить в пакет с маринадом, а после того, как она впитает в себя все необходимое, выложить на овощную подушку.

Автор: Таслима НИЗАМОВА
