Овощная подушка добавит курице вкуса и красоты

Для начала куриное мясо надо порезать небольшими кусочками. Замариновать его можно в глубокой миске, но мне удобнее делать это в полиэтиленовом пакете. Посолить, поперчить, добавить немного растительного масла, пару столовых ложек майонеза и соевый соус. Все хорошенько побултыхать так, чтобы кусочки как следует пропитались маринадом, добавить две столовые ложки муки, снова все перемешать и оставить мариноваться на 20 минут.

Форму для запекания хорошенько смазать сливочным маслом, уложить слой нашинкованного полукольцами лука и хороший слой натертой на крупной терке моркови. При желании можно добавить картошку в любом виде — порезанную ломтиками, кругляшками или соломкой. Все посолить, поперчить, сверху равномерно разложить кусочки курицы в маринаде. Накрыть смоченным в воде пергаментом, чтобы хорошо накрыл форму. И поставить в духовку. Запекать при температуре 180 градусов 40-50 минут. Снять бумагу и подержать еще минут 10-20, чтобы курочка подзолотилась. Овощи пропитаются куриным соком, а блюдо на тарелках будет смотреться красиво и аппетитно.

Точно таким же способом можно приготовить рыбу. Порезать сначала на небольшие кусочки, отправить в пакет с маринадом, а после того, как она впитает в себя все необходимое, выложить на овощную подушку.