Обильный урожай позволит солить огурцы бочками

Нужно вскопать грядку под огурцы и в шахматном порядке сделать небольшие лунки, расположив их на расстоянии полуметра друг от друга. В каждую лунку положить перемешанные между собой горсть перегноя, 2 чайные ложки золы и горсть земли. Полить кипятком, подождать 10 минут и бросить 5 — 7 семян. Присыпать лунку землей. Поливать при посадке больше не надо. В холодные ночи следует укрывать грядку пленкой, а утром убирать ее. Полив проводить вечером, когда на грядку упадет тень.

Через неделю появятся дружные всходы, независимо от того, какие семена вы будете использовать. Этот простой метод отлично подходит для любой почвы. Главное здесь — хорошо удобрить землю. Огородница, применяющая этот способ, собирает так много огурцов, что солит их бочками.

Секреты огородников

- Для повышения урожайности и улучшения вкуса в первой половине июня чеснок поливают сначала соленой водой — 2 столовые ложки на 10 литров воды, а затем обычной.

- При жаркой погоде огурцы вместе с обильными поливами балуют частыми опрыскиваниями.

- Пыльца огурцов погибает при температуре 30 градусов. Поэтому в теплице в жаркие дни следует расставить емкости с водой.

- Учтите, что огурцы совсем не терпят сквозняков. Их не рекомендуется рыхлить — нужно просто подсыпать землю.

- Повышенное содержание в воздухе углекислоты ускоряет созревание плодов и увеличивает урожай. Для этого в теплицы полезно ставить емкость с коровяком и время от времени перемешивать его.

- Для привлечения полезных насекомых, пчел, бабочек и шмелей рядом с грядками огурцов и помидоров высадите георгины, календулу, бархатцы. Кроме пользы для самих растений это здорово украсит огород, который будет больше походить на благоухающий цветник с крылатыми опылителями.