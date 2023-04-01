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1 Апреля , 09:15

В огород работать пойдёшь, а там ума палату найдёшь

Всегда считала, что работа на даче — это всего лишь увлечение и возможность отключиться от каких-то насущных проблем. Именно этим объясняла постоянно возникающую тягу к земле и неотступное желание покопаться в ней.

А недавно встретилось интересное исследование. Ученые обнаружили в почве микроскопическую бактерию Mycobacterium vaccae (M.vaccae), которая проявляет антиаллергические свойства, повышает умственные способности, влияет на двигательную активность и обладает удивительной возможностью снимать стресс. Поэтому, когда мы естественным образом вдыхаем ее или глотаем, находясь на открытом воздухе, она делает свое доброе дело и приводит в норму наш уставший от повседневных забот организм. Благотворная бактерия попадает к нам также с овощами, выращенными на грядках, с растениями, собранными на лесных полянах.

И еще одну особенность, связанную с удивительной бактерией, отметили ученые — это заметное влияние на сообразительность и способность к обучению. Поэтому был сделан следующий вывод: «Занятия на свежем воздухе, где человек контактирует с M.vaccae, должны быть весьма полезны для школьников».

Автор:Зарема СИРАЕВА
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