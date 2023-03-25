Закусочные шарики на любой трапезе встанут во главу угла

Понадобится: банка консервированной горбуши, картофелина, морковка, 2 куриных яйца, 100 г сыра, зеленый лук, майонез.

Отварите картофель, морковь и яйца. Остудите и очистите их. С консервированной горбуши слейте лишнюю жидкость, выложите в миску и разомните вилкой. К горбуше добавьте картофель и яйца, натертые на крупной терке, а также морковь, натертую на мелкой терке. Все тщательно перемешайте с натертым на терке сыром. К салатной массе добавьте мелко порезанный зеленый лук.

Заправьте майонезом. Из полученной массы скатайте аккуратные шарики размером с грецкий орех. Обваляйте в обжаренном до золотистости на сухой сковородке в кунжуте или в толченых орехах. Готовые шарики выложите на блюдо и подайте к столу.