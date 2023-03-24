Кальмарам есть чем гурманов удивить за столом

Обжарка с рисом

Вкусное блюдо из кальмаров получится с овощами и рисом.

Понадобится: 1 — 2 тушки кальмаров, луковица, морковка, чашечка риса.

Луковицу нарезать небольшими ломтиками, морковь натереть на крупной терке. Все обжарить на растительном масле.

Подготовленных кальмаров нарезать небольшими полосками и добавить к овощам. Обжарить в течение пяти минут и соединить с заранее отваренным рисом.

Кольца в кляре

Изумительно вкусными, питательными и даже пригодными для праздничного стола в качестве закуски получаются кальмары в кляре. Тушки предварительно надо подготовить и отварить в течение одной-двух минут в слегка подсоленной воде. Затем очистить от пленки и хитиновой пластинки, нарезать кольцами.

Кляр для кальмаров можно сделать более жидким, и тогда после обжаривания он выйдет хрустящим, но будет пропускать больше жира. При желании кляр может быть замешан погуще — выбор предлагается на усмотрение хозяйки. Кольца кальмара в итоге получатся необыкновенно вкусными и нежными.

Понадобится: 200 — 250 г кальмаров.

Для кляра: 0,5 стакана муки, 0,5 стакана кваса или пива, один яичный белок, столовая ложка растительного масла, соль по вкусу, рафинированное масло для обжарки.

Муку перемешать с квасом или пивом. Добавить масло и соль. Все тщательно перемешать. Миксером взбить белок до состояния крепкой пены и соединить с тестом. Кольца кальмаров опустить в кляр и обжарить по 3 — 5 минут с каждой стороны в растительном масле до румяности. Готовые порции обсушить от излишков жира с помощью бумажного полотенца. Подобные кольца в кляре можно приготовить и из репчатого лука.

Салат «Свежесть»

Салат из кальмаров приготовить легко и просто. Он порадует свежестью и замечательным сочетанием продуктов.

Понадобится: тушка кальмара, свежий огурец, 2 куриных яйца, зеленый лук, консервированная кукуруза, майонез, листья салата — для сервировки, соль и перец по вкусу.

Отваренного кальмара порезать небольшими полосками, так же, как и огурец, а яйца — ломтиками. Покрошить зеленый лук, все смешать, добавить консервированную кукурузу и майонез. Подавать на листьях салата.