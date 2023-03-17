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Вчера, 22:15

Яблочный пирог составит конкуренцию любому лакомству

Рецепт этого яблочного пирога наверняка оценят любительницы разных диет, потому что готовят его без муки и он практически не имеет калорий. Есть его можно хоть каждый день, и даже на ночь. А ведь пирог этот составит конкуренцию любому лакомству.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Понадобится: 2 яблока, 50 мл кефира или фруктового сока из пакета,150 г овсяных хлопьев, чайная ложка разрыхлителя, ложка меда, щепотка корицы, 3 яйца, 100 г творога — в вегетарианском варианте яйца и творог можно заменить на 2 — 3 банана и добавить пару столовых ложек растительного масла.

Овсяные хлопья следует хорошенько измельчить с помощью блендера до состояния муки и смешать с разрыхлителем. Творог размять, соединить с кефиром и медом. Всю массу взбить с помощью блендера до однородности. Ввести взбитые яйца и корицу, хорошо вымешать и всыпать овсяный порошок. Массу как следует перемешать.

Яблоки очистить и порезать на мелкие кусочки. Форму для выпечки смазать растительным маслом, накрыть пергаментом, выложить на него слой яблочных долек и сверху — тесто. Поверхность хорошенько разровнять. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 — 35 минут.

Яблоки, кстати, можно успешно заменить грушами, сладкими сливами, абрикосами, ягодами или персиками.

Автор:Лилия НАДЫРШИНА
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