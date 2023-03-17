Яблочный пирог составит конкуренцию любому лакомству

Понадобится: 2 яблока, 50 мл кефира или фруктового сока из пакета,150 г овсяных хлопьев, чайная ложка разрыхлителя, ложка меда, щепотка корицы, 3 яйца, 100 г творога — в вегетарианском варианте яйца и творог можно заменить на 2 — 3 банана и добавить пару столовых ложек растительного масла.

Овсяные хлопья следует хорошенько измельчить с помощью блендера до состояния муки и смешать с разрыхлителем. Творог размять, соединить с кефиром и медом. Всю массу взбить с помощью блендера до однородности. Ввести взбитые яйца и корицу, хорошо вымешать и всыпать овсяный порошок. Массу как следует перемешать.

Яблоки очистить и порезать на мелкие кусочки. Форму для выпечки смазать растительным маслом, накрыть пергаментом, выложить на него слой яблочных долек и сверху — тесто. Поверхность хорошенько разровнять. Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 — 35 минут.

Яблоки, кстати, можно успешно заменить грушами, сладкими сливами, абрикосами, ягодами или персиками.