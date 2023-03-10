При правильном питании аппетит, как и положено, приходит во время еды

Свекольная запеканка

Недавно встретила рецепт, который сначала показался мне слишком простым, но в готовом виде совершенно очаровал своим необычным вкусом и аппетитным видом. По такому же рецепту вполне реально приготовить и другие овощи — кабачки, баклажаны, картофель.

Понадобится: 2 красные свеклы среднего размера, 1 крупная луковица, 3 — 4 зубчика чеснока, 5 — 6 столовых ложек растительного масла, пол чайной ложки адыгейской или обычной соли, щепотка хмели-сунели и черный перец, немного прованских трав и прочих приправ по своему вкусу.

Свеклу следует аккуратно разрезать ломтиками, а луковицу — дольками. Уложить в стеклянную миску, добавить порезанный чеснок, посолить, поперчить, посыпать травами и полить растительным маслом. Все хорошенько перемешать руками, выложить в огнеупорную форму, запечатать фольгой и отправить в духовку примерно на час — час двадцать минут при температуре 180 градусов. Затем снять фольгу и снова поставить в духовку на 30 минут.

Запеченные таким образом овощи можно полить ореховым соусом. Этот соус, кстати, отлично сочетается и с рожками с заправкой из обжаренных овощей.

По-флотски, но только из овощей

В глубокой сковородке на растительном масле обжарить до готовности мелко порезанный репчатый лук, натертую на крупной терке морковь, кабачки, помидоры, болгарский перец — то есть овощи, которые найдутся в холодильнике.

Рожки отварить, откинуть на дуршлаг и промыть проточной водой. Выложить в сковородку с готовыми овощами и хорошенько перемешать. Подержать на огне минут пять-десять. После готовности сковородку крышкой не закрывать, чтобы рожки не размякли. Это блюдо, кстати, будет очень вкусным и в холодном виде. Таким же образом с овощной заправкой можно приготовить рис, гречку и даже пшено.

Ореховый соус

В стакан блендера положить три зубчика чеснока, горстку орехов кешью и горстку грецких орехов, пол чайной ложки горчицы, треть чайной ложки соли, чайную ложку сахара, столовую ложку лимонного сока, треть стакана рассола от консервированного зеленого горошка и полстакана растительного масла без запаха. Для цвета можно добавить чайную ложку куркумы или порошка карри. Все хорошенько взбить до однородности. Соус должен получиться в меру густым и очень вкусным.