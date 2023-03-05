Ароматные китайские булочки буквально тают во рту

Для теста понадобится: 750 г муки, 300 г сливочного масла, 200 г сметаны, 3 куриных яйца, 1 чайная ложка соли, полторы чайные ложки разрыхлителя.

Для начинки: 400 г мясного фарша, 3 картофелины, 4 луковицы, соль и перец по вкусу.

Муку просеять, натереть в нее на крупной терке замороженное сливочное масло и растереть в крошку. Образовавшуюся массу смешать со сметаной, солью и куриными яйцами — один желток отложить для смазывания булочек.

Получившееся тесто разделить на две части, дать отдохнуть под пленкой в течение получаса. Затем раскатать два тонких одинаковых по размеру пласта. Один из них уложить на лист для выпечки, застеленный пекарской бумагой. По всему размеру разложить рядочками начинку из мелко порубленных лука, картофеля и мясного фарша.

Накрыть их вторым пластом теста и хорошенько придавить пальцами промежутки между получившимися горками. Сверху булочки смазать взбитым желтком и отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 — 35 минут. Когда остынут, разрезать ножом по линиям между горками. Начинку, кстати, можно делать любую, какая понравится — из капусты, грибов, а также ягод.