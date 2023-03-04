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Овсяные хлопья от хворей избавят и коже молодость вернут

К овсу у меня особо теплое отношение с тех пор, как прочитала однажды про женщину, страдавшую тяжелым недугом. Так вот, исцелилась она благодаря данному злаку. Пила настой, делала отвары. На лечение у нее ушел не один килограмм этого простого продукта. Но результат стоил того.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

И я теперь стараюсь использовать овес в каких-то своих блюдах. Делаю муку из овсяных хлопьев и пеку блинчики. Ем их иногда вместо хлеба, чтобы лишнего веса не набирать. А еще научилась готовить овсяное молоко. Прочитала, что оно очень полезно для здоровья, поскольку богато белками и отлично очищает сосуды от холестерина.

У самодельного овсяного молока приятный вкус, его можно пить само по себе, а можно смешивать с фруктами, перемалывая их с помощью блендера до состояния пюре. В итоге получается вкусный и полезный коктейль на завтрак.

Для приготовления молока учитываем необходимую пропорцию 1:3. То есть один стакан овсяных хлопьев не быстрого приготовления заливаем тремя стаканами холодной воды, добавляем щепотку соли и оставляем на ночь. Утром все отправляем в блендер и заправляем сахаром, медом, ванилином или корицей — в зависимости от своих предпочтений. Процеживаем через мелкое сито или марлю, и все, молоко готово к употреблению.

Оставшуюся после процеживания мякоть используем для приготовления блинчиков, овсяного печенья, тефтелей и котлет. Учтите также, что очень хорошо эта мякоть проявляет себя в косметологии. Из обработанных таким образом хлопьев получаются отличные маски для лица. Можно добавить в них мед, яичный желток, сливки и эфирные масла на свой вкус — смотря какого результата вы хотите добиться от подобной процедуры.

Автор:Марта ЗАРАМЕНСКАЯ
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