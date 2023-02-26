Болезни могут притаиться в тарелке с едой

Для начала мысленно разложите продукты по полочкам — напитки, овощи и фрукты, гарнирная группа из круп и макарон, молочные изделия, масло, яйца, мясо и рыба. За один прием следует использовать компоненты только с трех полочек. Идеальный вариант — вообще не перемешивать между собой продукты разных видов. Тогда они усвоятся куда лучше и пользы принесут не в пример больше. Обязательно в течение дня необходимо пить чистую воду. Соки, компоты и тем более супы наши потребности в воде не удовлетворяют. Почки не воспринимают все это за жидкости, которыми можно восполнять кровь и лимфу. Воду лучше пить примерно за полчаса до еды, такое же время должно пройти и после употребления пищи.

В рационе желательно ограничить сахар — он выводит из организма кальций, что ведет к старению. Именно поэтому сладкоежки отличаются ранним увяданием, кожа у них выглядит дряблой и серой. Большие проблемы в организме связаны также с перееданием. Представьте, что в живот вставляют туго набитый мячик. В результате поджелудочная железа, желчный пузырь, печень и легкие оказываются в крайне стесненном положении и перестают нормально работать. От такого состояния страдает пищеварение, нарушается дыхание, поднимается давление. Вывод в итоге можно сделать один: почувствовав недомогание, загляните на свою кухню — все ли в порядке там с питанием?