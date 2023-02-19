Капуста-душечка в любом блюде будет хороша

Рулетики

Капустные листья понадобится ошпарить кипятком, вырезать жесткие черешки и подготовить полоски для сворачивания рулетиков.

Для начинки нужно хорошенько измельчить луковицу, добавить пропущенное через мясорубку мясо — говядину, свинину, курицу, индюшку — все, что посчитаете нужным, горстку риса, мелко порезанную петрушку, соль, черный перец и прочие специи по вкусу. Все тщательно перемешать, начинить капустные листья и свернуть рулетики в виде длинных колбасок. Круглую форму для запекания смазать растительным маслом и плотно уложить капустные рулетики в виде улиток.

Подготовить заправку из доведенной до кипения воды и томатной пасты. Залить рулетики и отправить в духовку. Готовить в течение 40 минут при температуре 180 градусов. Подавать горячими, с соусом. По желанию блюдо можно заправить сметаной.

Запеканка

Понадобится: 700 г капусты, 150 мл молока, 1 яйцо, 10 г кукурузного крахмала, соль, перец и прочие специи.

Капусту порезать небольшими кубиками и отварить в течение 10 минут. Откинуть на дуршлаг и уложить в смазанную маслом форму. Приготовить заливку из молока, яйца, специй и кукурузного крахмала. Запекать в течение получаса при температуре 180 градусов.

Салат

Понадобится: кочан капусты — 2600 г, морковь — 400 г, 5 зубчиков чеснока, 75 мл растительного масла, 1 столовая ложка соли, 3 столовые ложки сахара, 3 чайные ложки обжаренного кориандра, 1 столовая ложка паприки, 1 неполная чайная ложка острого красного перца, 2 чайные ложки куркумы, 2 столовые ложки 70-процентного уксуса, но здесь следует ориентироваться на свой вкус.

Вкуснейший салат из капусты по-корейски по рецепту блогера Любови Ким можно приготовить на собственной кухне. Для этого капустный кочан понадобится освободить от кочерыжки и порезать довольно крупными ломтиками. Посолить их и хорошенько разобрать на фрагменты так, чтобы все кусочки пропитались солью. Нашинковать большую морковку и соединить с подсоленной капустой. Заготовку следует оставить примерно на полчаса под пленкой, чтобы она пустила сок. В сковородке хорошенько разогреть растительное масло. В капусту добавить сахар, обжаренный кориандр или другие специи по вашему вкусу, паприку, уксус, пропущенный через пресс чеснок, по центру горкой уложить острый перец — на него должно попасть и тем самым снизить остроту кипящее растительное масло.

В последнюю очередь в салат пойдет куркума. Далее капусту надо будет хорошо перемешать, попробовать на вкус и добавить необходимые ингредиенты. Дать как следует настояться — для этого оставить пропитываться до утра. Учтите, что нельзя перебарщивать с куркумой, иначе она перебьет вкус капусты. Уксус добавлять по чуть-чуть. Если покажется, что его получилось много, то салат просто не нужно накрывать крышкой. При перемешивании уксус постепенно улетучится.