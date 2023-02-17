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Вчера, 22:15

На запах куриных ножек домочадцы сбегаются со всех сторон

Блюда из курицы — беспроигрышный вариант на все случаи жизни. Готовить их — одно удовольствие, потому что аромат на кухне обычно стоит такой, что за стол звать никого не приходится. И сегодня будет именно так — домочадцы сами придут к обеду, как говорится, на запах.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Понадобится: 4 куриные ножки, 1 большая луковица, 3 зубчика чеснока, 3 столовые ложки паприки, 2 столовые ложки муки, томатная паста по вкусу, 1 стакан куриного бульона или воды, 3/4 стакана сметаны, соль и черный перец по вкусу, растительное и топленое сливочное масло для обжарки.

Куриные ножки посолите, поперчите, обжарьте на растительном и топленом масле с обеих сторон до румяности. Уберите в отдельную миску. Лук мелко покрошите и обжарьте в масле, в котором жарили курицу. Рубленый чеснок отправьте к луку.

Посыпьте паприкой, добавьте муку, все как следует перемешайте и залейте разведенной томатной пастой. Куриные ножки уложите в соус, хорошенько полейте их сверху и отправьте в духовку примерно на полчаса — пока курица не станет мягкой, а соус слегка не загустеет. Вытащите ножки, в соус добавьте сметану, перемешайте до однородности и снова отправьте в духовку на 10 — 15 минут. Подавайте с рожками или с картофельным пюре.

Автор:Тамара ЕГОРОВА
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