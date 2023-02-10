С паштетом перекус всегда окажется кстати

Шпротный

Оригинальный паштет научила меня делать тетушка. Сказала, что он очень помогал им в ту пору, когда в магазинах мало что можно было купить. А прибалтийские шпроты вообще считались деликатесом типа красной икры.

Понадобится: 5 — 6 шпрот, вареное яйцо, плавленый сырок, маринованный огурчик, зубчик чеснока и майонез по вкусу.

Все ингредиенты нужно отправить в чашу блендера и взбить до однородности. Намазывать на ломтики багета, слегка подсушенного в тостере.

Из печени трески

Понадобится: 1 банка печени трески, 3 куриных яйца, половинка головки репчатого лука, 1 морковь, пол чайной ложки лимонного сока, черный перец по вкусу.

Отварите куриные яйца и морковь. Очистите их и нарежьте кусочками. Нарезанный лук залейте кипятком на 5 минут. Из консервной банки с печенью трески слейте жидкость.

Все сложите в чашу блендера и измельчите до однородности. Добавьте по вкусу лимонный сок и специи. Подавайте на тостах из черного хлеба.

Из сельди

Понадобится: 150 г филе сельди, 100 г моркови, 100 г сливочного масла, 1 плавленый сырок.

Филе сельди надо тщательно очистить от косточек, морковь отварить и остудить, сливочное масло заранее достать из холодильника — оно должно быть комнатной температуры. Все ингредиенты отправить в чашу блендера и довести до однородности.

Намазку подавать с гренками или использовать как наполнитель для тарталеток.

Из грибов

Понадобится: 200 г шампиньонов, 1 плавленый сырок, 1 головка репчатого лука, 1 зубчик чеснока, грецкие орехи и сливочное масло — по вкусу, ломтик белого хлеба.

На сливочном масле обжарьте мелко нарезанные лук и чеснок. Промытые шампиньоны выложите в сковородку к луку, обжарьте и потушите в течение 20 минут под закрытой крышкой. Снимите крышку и продолжайте обжаривать содержимое, пока жидкость не выпарится, а грибы не подрумянятся.

Шампиньоны охладите и отправьте в чашу блендера, добавив плавленый сырок, мягкое сливочное масло, грецкие орехи и хлеб. Массу взбейте до состояния пюре, потом посолите, поперчите и взбейте еще раз. Охладите паштет и подавайте с тостами.