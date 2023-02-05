Огуречная рассада обойдётся без церемоний

А надо сказать, что ростки огурцов очень не любят всякие манипуляции. Корешки у них нежные, их легко повредить и загубить таким образом будущее растение.

Поэтому я выбрала для себя наиболее простой способ выращивания этих вкусных и обильно плодоносящих овощей. Едва весной солнце начинает пригревать землю, я сажаю огуречные семечки прямо в грунт, даже не проращиваю предварительно, хотя можно и замочить их на пару дней в небольшом количестве воды на тканевой или бумажной салфетке.

А вот когда росточки едва проклюнутся из земли, на случай утренних заморозков накрываю каждый половинкой бутылки из-под минеральной воды — этакий индивидуальный парник получается для нежных растений. Со сроками тоже проблем не бывает — наши огурчики поспевают вовремя. Вырастает их, кстати, столько, что и поесть от души хватает, и посолить, и вкусные заготовки на зиму сделать.