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Сегодня, 09:15

Огуречная рассада обойдётся без церемоний

Не раз видела, как огородники мучаются с рассадой огурцов. Выращивают в стаканчиках, потом пересаживают в теплицу, и только потом она оказывается на обычной грядке.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

А надо сказать, что ростки огурцов очень не любят всякие манипуляции. Корешки у них нежные, их легко повредить и загубить таким образом будущее растение.

Поэтому я выбрала для себя наиболее простой способ выращивания этих вкусных и обильно плодоносящих овощей. Едва весной солнце начинает пригревать землю, я сажаю огуречные семечки прямо в грунт, даже не проращиваю предварительно, хотя можно и замочить их на пару дней в небольшом количестве воды на тканевой или бумажной салфетке.

А вот когда росточки едва проклюнутся из земли, на случай утренних заморозков накрываю каждый половинкой бутылки из-под минеральной воды — этакий индивидуальный парник получается для нежных растений. Со сроками тоже проблем не бывает — наши огурчики поспевают вовремя. Вырастает их, кстати, столько, что и поесть от души хватает, и посолить, и вкусные заготовки на зиму сделать.

Автор:Расима САЛИХОВА
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