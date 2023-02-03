От современного кулинара до художника — один шаг

Всего пять лет, как пекари начали заниматься этим искусством, но уже достигли в нем больших высот. Родоначальник фокачча-арта Тери Калетто, например, создала даже серию работ по мотивам произведений Винсента Ван Гога.

Обычно для таких изделий используется растительное сырье — овощи, зелень, пряные травы, фрукты, ягоды, семена и орехи. Часто в картинах присутствует сыр, реже — яйца, а некоторые фантазеры для украшения применяют цветы и различные дикоросы. Но выбирая материалы, ориентироваться, конечно же, надо на свой вкус — ведь именно вам придется потом есть создаваемые шедевры. Отлично смотрятся в таких картинах слайсы редиса, лук, грибы во всех видах. Учтите, что сочные овощи лучше выкладывать на лепешки где-то в середине приготовления. А вот зелень — всего за несколько минут до выхода из духовки. Чем меньше нарезка, тем быстрее испаряется влага — этот факт обязательно нужно брать на заметку. И вообще, кстати, предварительно лучше сделать эскиз рисунка на бумаге, четко продумать и прикинуть — куда в картине пойдут те или иные продукты. Безус­ловными фаворитами в декорировании лепешек в стиле фокачча-арт являются болгарский перец, репчатый и зеленый лук, а также помидоры черри, в том числе и желтых цветов. Зеленый лук или спаржа становятся стеблями растений или стволами деревьев, томаты — цветами, желтый и оранжевый перец — солнцем. Хорошую услугу оказывает чеснок, добавляя еще и аромат выпечке. Форма лепешек может быть самой разной — традиционные прямоугольники, овалы, круги, а также сердечки и прочие фигуры. Хорошо смотрятся на таких изделиях рамки и бортики. Их можно сделать из теста или прочертить ножом. Не следует забывать, что перед отправкой в духовку лепешки надо хорошенько наколоть вилкой — ведь поверхность могут испортить пузыри и прочие вздутия.

Лепёшка для картины

Для теста понадобится: мука пшеничная — 300 г, молоко — 160 мл, смалец или растительное масло — 20 мл, сахар — 1 чайная ложка, сухие дрожжи — 4 г, соль — пол чайной ложки или по вкусу, пол чайной ложки куркумы — для цвета.

Для картинок: красный лук, помидоры черри, укроп и зеленый лук, семена льна, укропа, тмина, морская соль, сыр моцарелла.

НА ЗАМЕТКУ

Если в декоре лепешки вы используете цветы, кисточкой аккуратно смажьте их взбитым белком. Выложите рисунок и слегка присыпьте цветы очень мелким сахаром.

Если сомневаетесь в красоте готового изделия с рисунком, испеките просто основу из теста, смажьте заготовку сливочным сыром, выложите картину из подходящих даров природы и подавайте к столу. Один из вариантов фокачча-арта может быть именно таким.

Будьте готовы к тому, что картина после духовки будет выглядеть хуже, чем до выпекания. Что-то поменяет цвет или уменьшится в размере. При выпекании жаль будет утратить использованные в рисунке дикорастущие съедобные травы и овощную ботву. Поэтому, чтобы зелень не усохла и не поменяла цвет, желательно предварительно подвергнуть ее бланшировке.