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Вчера, 22:15

Как я открывала национальную кухню

Командировку в Хайбуллинский район я запомнила по ощущению какого-то внутреннего блаженства от простирающейся красоты: мороз под сорок, прыгающий уазик и «степь да степь кругом».

obsuzhday.com Кроме всего прочего на столе тогда еще был чак-чак.
Кроме всего прочего на столе тогда еще был чак-чак.Фото:obsuzhday.com

В далеком ауле корреспондента ждали — я ехала писать очерк о сельской учительнице. Провели по старенькой школе, рассказали об успехах и проблемах.

Вроде обратно ехать пора, но чувствую — материала нет! «Пойдемте ко мне, — предложила героиня. — Мама стол накрыла».

Тот дымящийся элеш с дровяной плиты и сегодня перед глазами: золотистый бульон, душистая, с особым мясным оттенком морковь, пласты распаренной капусты, картошка, мясо и свежий лук в тарелке... Душевный у нас тогда получился разговор. Подробности его я, правда, подзабыла, все-таки четверть века прошло. А вот рецепт блюда помню.

Говядину сварить большими кусками. В бульоне отварить свежую капусту — небольшой вилок разрезать на четыре части, картофель в кастрюлю отправить половинками, а также нарезанную вдоль морковь. В тарелку все это выкладывать слоями.

Под завязку сверху идет мясо и ошпаренный репчатый лук кольцами. Букет дополняется жирным бульоном, специями и мелко рубленной зеленью.

Автор:Галина РОДИОНОВА
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