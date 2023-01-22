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Без вкусного печенья чаем напиться не получится

Иногда хватишься, а к чаю и подать нечего. Хозяек в этом случае могут выручить простые рецепты, которые однозначно порадуют домочадцев и, возможно, гостей.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Несравненная «Мадлен»

Аппетитное французское печенье «Мадлен» выпекается обычно в виде небольших гребешков. Для этого существуют даже специальные формы. Но можно взять и такие, какие имеются у вас в наличии. Для этого нужно отправить в миксер 150 г сахарного песка, 3 куриных яйца, стакан жирного молока, стакан апельсинового сока, 1 столовую ложку натертой на терке цедры лимона.

Все перемешать и осторожно, небольшими порциями вмешать 300 г просеянной через сито муки, затем влить 120 г растопленного, но не горячего сливочного масла и 1 чайную ложку с горкой разрыхлителя. Все тщательно перемешать до однородности и оставить отдохнуть на 15 минут.

Формочки смазать сливочным маслом, разлить в них тесто и отправить запекаться в духовку при температуре 180 градусов примерно на 15 минут — печенье должно как следует зарумяниться. Готовые печенюшки выложить на полотенце так, чтобы они не соприкасались друг с другом и не отсырели. Тогда краешки у них получатся хрустящими. Сверху изделия можно присыпать сахарной пудрой.

Португальские трубочки

Понадобится: 100 г сливочного масла, 1 яичный желток, 4 столовые ложки сахара, 170 г муки.

Не очень холодное, но и не слишком мягкое сливочное масло соедините с сахаром и желтком. Перетрите все вместе вилкой или руками. Добавьте муку. Замесите однородное мягкое тесто. Отщипывая от теста кусочки, скатывайте печенье в форме узких длинных колбасок. Они не обязательно должны быть одной длины, размер вообще зависит от ваших предпочтений. Обваляйте печенье в сахаре со всех сторон и выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте при температуре 180 градусов около 15 минут. Выпечка получится хрупкой и очень нежной.

Автор:Альмира КАРАГУЖИНА
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