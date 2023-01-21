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Еда
Сегодня, 09:15

Хорошая итальянская пицца способна в душу запасть

Свою первую пиццу я попробовала четверть века назад в Москве. Зашла в небольшое кафе поблизости от метро и увидела в меню странное тогда для нас слово «пицца». А когда попробовала, стала фанаткой этого итальянского кушанья.

mirtesen.ru
Фото:mirtesen.ru

Считаю, что просто повезло мне тогда с кулинарами, которые знали свое дело и приготовили действительно вкусную еду — с грибочками и обилием расплавившегося сыра на тоненьком тесте. Потом довелось попробовать это блюдо аж в самом Риме, но впечатления особого тогда, увы, не осталось. Зато сама я с той поры пыталась печь пиццу на домашней кухне. Вкусная получалась, но, как я сейчас понимаю, это была совсем не пицца, а просто пирог с толстым основанием из пропеченного теста и жирной начинкой из колбасы, помидоров и большого количества сыра. И хотя сейчас уже интерес к пицце у многих в нашей стране сошел на нет, время от времени вспоминаю я про вкусную итальянскую еду и с удовольствием собираю рецепты, а вдруг еще пригодятся, и не только мне?

На кефире

Понадобится: 1 стакан кефира, 2 — 2,5 стакана муки или сколько возьмет тесто, 1 куриное яйцо, 1 столовая ложка растительного масла без запаха, пол столовой ложки сахара, щепотка соли и пол чайной ложки чайной соды.

Муку просеять и смешать с солью, сахаром и содой. Слегка взбить яйцо, смешать с кефиром и растительным маслом. В кефир постепенно вмешать муку — тесто должно получиться тугим. Лепешки для пиццы следует раскатывать как можно тоньше и раскладывать начинку. Запекать в духовке при температуре 180 градусов, пока тесто не зарумянится, а сыр не покроется аппетитной корочкой.

Начинки можно делать любые — кому какие нравятся. Неплохо использовать поджаренный на сливочном масле лук, грибы, копченую и вареную колбасу, вплоть до сосисок, ветчину, бекон, вареное мясо, фарш, помидоры черри или томатный соус, морепродукты и обязательно натертый на терке сыр.

Автор:Вероника КИРИЛЛОВА
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