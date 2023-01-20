Праздничный гусь порадовал хрустящей корочкой

Сначала повезло с покупкой: на небольшом рыночке фермер продавал домашних гусей. Все как на подбор отменные красавцы лежали рядком. Мы выбрали самого большого и упитанного.

За двое суток до приготовления вытащили его из морозилки, чтобы успел оттаять, а потом на сутки замочили в специальном растворе: в пятнадцатилитровом ведре с водой растворили большой стакан соли и опустили гуся. Пару раз переворачивали тушку, поскольку лапки не умещались в выбранной емкости. И вот наступил самый важный момент. Гусь был обсушен бумажными полотенцами, слегка опален в некоторых местах над газовой конфоркой, обильно натерт смесью из соли и перца и начинен дольками зеленых яблок, репчатым луком и черносливом. Уложен на противень и запечатан фольгой. Полчаса гусь томился в духовке при температуре 200 градусов. А потом ее убавили до 180. Через три с половиной часа фольгу убрали, гуся полили вытопившимся жирком и в этот же жир опустили ломтики заранее отваренной картошки.

Еще полчаса ушло на то, чтобы корочка у гуся стала румяной и хрустящей. В общей сложности пятикилограммовая птица провела у нас в духовке четыре с половиной часа, как и положено — почти по часу на каждый килограмм веса. Результат в итоге просто превзошел все ожидания. Экологически чистое и полезное гусиное мясо теперь на нашем столе занимает почетное место.