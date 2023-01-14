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Сегодня, 09:15

Курица в виде бабочки окажется лёгкой и нежной на вкус

Давно не запекала курочку, потому что потом грудку долго никто не хочет доедать. Мясо получается суховатым и практически невостребованным. Хотя при желании его можно пропустить через мясорубку вместе с луком, в фарш добавить сырое яйцо и нажарить вкусных котлет. Но это дополнительные хлопоты, которые не всегда по душе хозяйкам. Поэтому предлагаю рецепт, благодаря которому все в курочке после запекания будет сочным и вкусным.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Понадобится: курица весом 1 кг, 6 зубчиков чеснока, луковица, треть стакана растительного масла, 5 столовых ложек готовой горчицы, 2 стакана пива или ядреного кваса, соль и перец по вкусу.

На разделочной доске острым большим ножом разрежьте курицу со стороны спинки, затем переверните и распластайте ее, хорошенько расплющив грудку. Такая форма называется бабочкой.

Приготовьте маринад из нарезанного лука и пропущенного через пресс чеснока. В миску налейте квас или пиво, растительное масло, добавьте горчицу, соль и перец по вкусу. В большой чашке залейте этим маринадом курицу и отправьте в холодильник до утра. Перед тем как запечь, достаньте курицу и дайте ей немного постоять в тепле.

Положите в форму для запекания, полейте маринадом и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Через полчаса достаньте, снова полейте маринадом, добавьте порезанные ломтиками лук, шампиньоны и по желанию — другие овощи. В общей сложности курицу нужно готовить примерно час с хвостиком.

СЕКРЕТЫ ПОВАРА

- Чтобы говяжья печень получилась нежной и сочной, очистите ее от пленок, нарежьте небольшими пластинками, уложите на блюдо и хорошенько посыпьте чайной содой так, чтобы кусочки обвалялись в ней со всех сторон. Затем накройте пленкой и оставьте на 30 минут. Муку смешайте с солью, обмакните в эту смесь кусочки печени и пожарьте их с обеих сторон до румяности в хорошо разогретом растительном масле.

- Чтобы заправочный соус для любого салата получился более вкусным и нежным, добавьте в майонез сок из половинки мандарина и хорошенько взбейте до однородности. Таким же образом можно разбавлять салатную заправку йогуртом или сметаной.

- В салате «Мимоза» вместо привычной консервированной рыбы используйте скумбрию горячего копчения. Ее очень легко разобрать на небольшие кусочки и прослоить ими традиционный салат.

- В знакомый всем нам оливье вместо привычных соленых огурцов лучше добавить маринованные, горошек взять натуральный, замороженный, предварительно замочив его на пару минут в горячей воде, и сдобрить консервированными каперсами. А вместо колбасы взять мясо курицы или отварной говядины. Все ингредиенты нарезать средним кубиком.

Автор:Татьяна ФРОЛОВА
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