Закусочные салаты со стола исчезают в первую очередь

«Праздничный»

Понадобится: мясо с трех куриных ножек, отваренная морковь, 3 вареных яйца, 100 г сыра, 1 кислое яблоко.

Для домашнего майонеза: 150 г подсолнечного масла без запаха, сырое яйцо, пол чайной ложки соли, столовая ложка сахара, четверть чайной ложки черного перца.

Все ингредиенты соединить вместе в чаше блендера и взбить до однородности. Поместить его в кондитерский мешок и отложить в сторону.

Куриное мясо расщепить на небольшие кусочки и уложить первым слоем в порционное кольцо. Смазать майонезом. Морковь натереть на терке и отправить в кольцо вторым слоем. Смазать майонезом. Дальше идут натертые на терке яйца и майонез. За ними последует натертое на терке яблоко и слой майонеза. Верхним будет слой из натертого на мелкой терке сыра. Салату надо дать настояться, снять сервировочное кольцо и подать к столу.

«Грибной дождь»

Понадобится: 200 г маринованных грибов, 2 средние луковицы, 2 средние картофелины, 1 сырая морковь, 300 г любого вареного мяса (можно взять язык), 250 г твердого сыра, майонез и сметана (по вкусу).

Грибы мелко нарезать, уложить в салатник. Лук нарезать и обжарить на растительном масле, дать остыть. Уложить на грибы. Смазать соусом — сметаной, смешанной с майонезом. Сваренный «в мундире» картофель очистить, натереть на крупной терке. Смазать соусом. Морковь натереть на крупной терке, смазать соусом. Мясо нарезать маленькими кусочками и уложить на морковь, смазать соусом. Сверху натереть на крупной терке сыр. Салат можно украсить ломтиками лимона и зеленью.

«Морские грёзы»

Понадобится: 150 г крабовых палочек, 4 вареных куриных яйца, 150 г маринованных грибов, 100 г твердого сыра, небольшая баночка кукурузы, 1 луковица, майонез со сметаной.

Крабовые палочки и грибы мелко порезать. То же самое сделать с луком и обдать его кипятком. Дать постоять и откинуть на сито. Как следует отжать и отправить в салатницу.

Сыр и яйца натереть на крупной терке. С кукурузы слить жидкость. Салат можно выложить слоями: кукуруза, грибы, лук, крабовые палочки, яйца, сыр. Все слои промазать майонезом со сметаной. А можно просто все ингредиенты перемешать в салатнике. По желанию готовую закуску посолить и поперчить по вкусу.