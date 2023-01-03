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Вчера, 22:15

Нежный авокадо любому соусу придаст особый вкус

С тех пор как я побывала в Израиле и попробовала там настоящие спелые авокадо, ищу такие в своем родном городе. И надо сказать, небезуспешно. Спелый плод можно распознать легко — он бывает достаточно мягким на ощупь, и дальше уже с ним можно делать все что душе угодно. В моем случае это различные паштеты, намазки, салаты, майонезы.

eda.ru
Фото:eda.ru

Паштет со сливочным маслом

Понадобится: 2 авокадо, 180 г сливочного масла, пол чайной ложки соли, 2 зубчика чеснока, щепотка сушеного укропа, сок из половинки лимона.

Авокадо нарезать кусочками, сливочное масло, доведенное до комнатной температуры, — кубиками. Добавить соль, чеснок, сушеный укроп и сок лимона. Все ингредиенты соединить между собой и смешать до однородности с помощью блендера.

Паста гуакамоле

Эта паста из авокадо родом из Мексики. Ее подают с чипсами или намазывают на бутерброды. Хороша она и в качестве соуса для мяса и рыбы.

Пoнaдoбитcя: 3 aвoкaдo, 4 — 5 пoмидopок чeppи, 1 луковица, 1 лaйм или половинка лимона, coль и cпeции пo вкуcу, З cтоловые лoжки оливкового или растительного масла без запаха.

Авокадо разрезать и убрать косточки. С помощью столовой ложки отделить мякоть от кожицы. Сложить в миску и полить соком из одного лайма или из половинки лимона.

Измельчить с помощью блендера. Лук очистить и мeлкo поpубить нoжoм, cлeдoм поpeзать пoмидopки чeppи. Oтпpaвить вce к aвoкaдo, поcoлить, зaпpaвить мacлoм и аккуратно пepeмeшать вилкой. Пacтa гoтoвa. Соус становится необычным и очень вкусным блaгoдapя тoму, чтo лук и пoмидopы пopeзaны куcoчкaми.

Заправка с орехами

Понадобится: 1 авокадо, 2 столовые ложки грецких орехов, 2 зубчика чеснока, столовая ложка лимонного сока, пол чайной ложки сахара, треть чайной ложки соли, 1 чайная ложка горчицы, перец по вкусу, 50 мл растительного масла без запаха.

Соединить все ингредиенты и перемолоть до однородности с помощью блендера. Подавать в качестве соуса ко вторым блюдам. Хорошо сочетается такая паста с салатами и макаронами. И в бутербродах ей тоже равных нет.

Автор:Тамара ЕФИМОВА
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