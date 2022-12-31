С виду колбаска, а внутри — десерт

Понадобится: плитка белого шоколада, 100 г сливочного масла, 80 г кураги, 80 г чернослива, 50 г грецких орехов, 100 г печенья крекер, сахарная пудра для обсыпки колбаски.
Половину печенья нужно измельчить до мелкой крошки. Если нет блендера, то можно просто размолоть его в полиэтиленовом пакете с помощью скалки. Вторую часть печенья нужно разломать руками на небольшие кусочки. Хорошенько промыть и нарезать на ломтики курагу и чернослив. При желании не возбраняется взять изюм и финики без косточек. Грецкие орехи следует подробить на небольшие фрагменты. Все ингредиенты смешать между собой в большой миске.
Белый шоколад растопить вместе со сливочным маслом на водяной бане и хорошенько перемешать до однородности. Залить этой сладкой массой заготовку из печенья и сухофруктов. Разложить на столе кусок фольги и пекарской бумаги. С одного края распределить всю тщательно перемешанную массу и с помощью фольги и пергамента сформировать из нее колбаску. Завернуть, как новогоднюю конфету, и отправить в холодильник на всю ночь. Утром, не жалея, хорошенько натереть получившуюся колбаску сахарной пудрой. Нарезать колечками и подать к праздничному столу.
P.S. Белый шоколад можно заменить сгущенным молоком. Только проследите, чтобы при смешивании оно хорошо впиталось в крошки печенья и общая масса получилась достаточно вязкой. Сливочное масло можно оставить, размягчить его и вмешать вместе со сгущенным молоком.
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