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Вчера, 09:15

С виду колбаска, а внутри — десерт

На праздничный стол уместно будет подать аппетитную сладкую колбаску из печенья и сухофруктов. Приготовить ее легко, но это никак не скажется на отменном вкусе.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Понадобится: плитка белого шоколада, 100 г сливочного масла, 80 г кураги, 80 г чернослива, 50 г грецких орехов, 100 г печенья крекер, сахарная пудра для обсыпки колбаски.

Половину печенья нужно измельчить до мелкой крошки. Если нет блендера, то можно просто размолоть его в полиэтиленовом пакете с помощью скалки. Вторую часть печенья нужно разломать руками на небольшие кусочки. Хорошенько промыть и нарезать на ломтики курагу и чернослив. При желании не возбраняется взять изюм и финики без косточек. Грецкие орехи следует подробить на небольшие фрагменты. Все ингредиенты смешать между собой в большой миске.

Белый шоколад растопить вместе со сливочным маслом на водяной бане и хорошенько перемешать до однородности. Залить этой сладкой массой заготовку из печенья и сухофруктов. Разложить на столе кусок фольги и пекарской бумаги. С одного края распределить всю тщательно перемешанную массу и с помощью фольги и пергамента сформировать из нее колбаску. Завернуть, как новогоднюю конфету, и отправить в холодильник на всю ночь. Утром, не жалея, хорошенько натереть получившуюся колбаску сахарной пудрой. Нарезать колечками и подать к праздничному столу.

P.S. Белый шоколад можно заменить сгущенным молоком. Только проследите, чтобы при смешивании оно хорошо впиталось в крошки печенья и общая масса получилась достаточно вязкой. Сливочное масло можно оставить, размягчить его и вмешать вместе со сгущенным молоком.

СЕКРЕТЫ ПОВАРА

Удобный помазок для смазывания сковородок и форм для запекания можно сделать из пустого тюбика губной помады. Хорошо промыв его и убедившись в отсутствии парфюмерного запаха, нужно погрузить пустой тюбик в брикет сливочного масла, а потом выкручивать понемногу, как помаду, и смазывать таким образом различные поверхности.
Чтобы суп или каша не убежали при закипании, надо смазать края кастрюли салфеткой, смоченной в растительном масле.
В отсутствие тостера ломтики хлеба можно установить рядочком в ячейки решетки, которая есть в духовке. И включить газ на несколько минут, чтобы тосты успели подрумяниться.
Удобно запекать картошку в микроволновке, сделав для небольших клубней подставки из зубочисток и установить такие треноги на ровной поверхности.
Если у вас нет кефира, то в муку для выпечки можно добавить какой-либо сок из пакетов, квас, пиво, молочную сыворотку — то, что заставит пищевую соду «работать» при замешивании теста.
Автор:Рушана БАДРЕТДИНОВА
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