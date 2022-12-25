Мармелад отличается красивым цветом и нежным вкусом

Существует множество разных вариантов приготовления тыквы, которая годится не только для первых и вторых блюд. Из нее получаются прекрасные десерты. В натертом виде тыкву, как и морковь, можно добавить в тесто, сделать из нее цукаты и даже варенье сварить. Сегодня хочу предложить вам приготовить мармелад, который, без сомнения, одобрят все домочадцы от мала до велика. Сразу предупреждаю: для данного десерта понадобится спелая, но не перезревшая, не очень крупная тыква. Ее нужно будет хорошо промыть, обсушить и очистить от шкурки. Затем нарезать на небольшие кусочки. И проварить их в течение получаса в небольшом количестве воды, дольки разложить на противне и отправить в духовку примерно на час при температуре 180 градусов. После этого снова отправить в кастрюлю с водой, едва прикрывающей тыкву, и, непрерывно помешивая, варить еще тридцать минут. Жидкость слить. Тыкву измельчить до однородности с помощью блендера и протереть через сито. Получившееся пюре и станет основой для мармелада.
На полтора килограмма тыквенного пюре берем 500 г сахара и, постоянно помешивая, постепенно увариваем получившуюся массу в жаропрочной посуде на медленном огне в течение 40 минут. Вливаем сок, отжатый из одного апельсина или из половинки лимона — кому как нравится. И варим еще 15 минут. Снимаем с плиты. Застилаем противень фольгой, пергаментом, бумагой для выпечки или пищевой пленкой. Равномерно распределяем слегка остывшую массу. Можно разложить по смазанным сливочным или растительным маслом силиконовым формочкам, предназначенным для конфет.
500 г тыквенного пюре перемешиваем в кастрюле с двумя столовыми ложками желатина. Добавляем 120 г сахара и 10 г ванилина. Выдерживаем 20 минут. Затем разогреваем смесь до полного растворения желатина и сахарного песка. Остывший мармелад равномерно распределяем по форме. Отправляем в холодильник. Через полтора часа разрезаем на брусочки среднего размера и посыпаем сахаром.