Мармелад отличается красивым цветом и нежным вкусом

Существует множество разных вариантов приготовления тыквы, которая годится не только для первых и вторых блюд. Из нее получаются прекрасные десерты. В натертом виде тыкву, как и морковь, можно добавить в тесто, сделать из нее цукаты и даже варенье сварить. Сегодня хочу предложить вам приготовить мармелад, который, без сомнения, одобрят все домочадцы от мала до велика. Сразу предупреждаю: для данного десерта понадобится спелая, но не перезревшая, не очень крупная тыква. Ее нужно будет хорошо промыть, обсушить и очистить от шкурки. Затем нарезать на небольшие кусочки. И проварить их в течение получаса в небольшом количестве воды, дольки разложить на противне и отправить в духовку примерно на час при температуре 180 градусов. После этого снова отправить в кастрюлю с водой, едва прикрывающей тыкву, и, непрерывно помешивая, варить еще тридцать минут. Жидкость слить. Тыкву измельчить до однородности с помощью блендера и протереть через сито. Получившееся пюре и станет основой для мармелада.

Варим до готовности

На полтора килограмма тыквенного пюре берем 500 г сахара и, постоянно помешивая, постепенно увариваем получившуюся массу в жаропрочной посуде на медленном огне в течение 40 минут. Вливаем сок, отжатый из одного апельсина или из половинки лимона — кому как нравится. И варим еще 15 минут. Снимаем с плиты. Застилаем противень фольгой, пергаментом, бумагой для выпечки или пищевой пленкой. Равномерно распределяем слегка остывшую массу. Можно разложить по смазанным сливочным или растительным маслом силиконовым формочкам, предназначенным для конфет.

На основе желатина

500 г тыквенного пюре перемешиваем в кастрюле с двумя столовыми ложками желатина. Добавляем 120 г сахара и 10 г ванилина. Выдерживаем 20 минут. Затем разогреваем смесь до полного растворения желатина и сахарного песка. Остывший мармелад равномерно распределяем по форме. Отправляем в холодильник. Через полтора часа разрезаем на брусочки среднего размера и посыпаем сахаром.