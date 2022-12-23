Получилось так, что сам генералиссимус попробовал однажды удивительные макароны и пришел в дикий восторг. Именно он дал им название — макароны по-флотски. После успеха в Риме Сталин распорядился включить рецепт во все книги по кулинарии. Автором данного кушанья был некто Борух Канцеленбоген. Иосиф Виссарионович предложил ему тогда выбрать для проживания любой город страны. Мастер выбрал Ялту и преподавал там с тех пор в местном кулинарном училище.

Макароны по-флотски

Понадобится: 550 г говяжьего фарша, 450 г макарон, 350 г репчатого лука.

Мясо нужно взять самое лучшее, которое сможете найти на рынке. Неважно, что это будет — филе, спина, бедро, кострец, лишь бы без прожилок. Макароны нужно брать только гофрированные — перья или рожки. К гофре — бороздкам на макаронинах — мясо будет словно прилипать и создаст тот самый волшебный эффект, который покорил вождя. Воды для отваривания макарон должно быть в шесть раз больше по весу, чем самих макарон. То есть на 450 граммов нужно взять как минимум 2,5 литра. Многие утверждают, что варить макароны нужно на две минуты меньше, чем указано на упаковке. Борух же этого не любил. Варить макароны он советовал без всяких там альденте. Нужно их отварить, слить воду и сразу добавить 50 г сливочного масла. Лук нарезать только пером. Пожарить его на растительном масле в отдельной сковороде почти до коричневого цвета и затем опять же добавить 50 г сливочного масла. Параллельно пожарить фарш в отдельной сковороде. При этом постоянно следует рыхлить его деревянной лопаточкой, наблюдая, как из красного он становится розовым, потом серым. Что важно — никаких специй! Лишь в конце — соль, лавровый лист и черный перец. Зерна черного перца, кстати, надо обжарить на сухой сковороде, а затем размельчить широкой стороной поварского ножа. В финале соединить все вместе и тщательно перемешать. Мясо должно пробраться вовнутрь макарон и облепить их со всех сторон.