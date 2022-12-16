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Вчера, 22:15

Слоёному салату всегда есть место на праздничном столе

Люблю слоеные салаты. И с интересом отношусь к рецептам подобного плана. Мне удобно собирать их с помощью сервировочного кольца, как большого, так и маленьких, порционных. Есть даже две разновидности — круглые и квадратные. Для праздничных застолий можно использовать оба вида подачи салатов, как гостям, так и в качестве общих закусок.

из открытых источников
Фото:из открытых источников

Салат с курицей и орехами

Понадобится: 150 г куриного филе, 2 куриных яйца, 100 г грибов, 1 луковица, 100 г сыра, 2 зубчика чеснока, 50 г грецких орехов, майонез по вкусу.

Грибы отварить в подсоленной воде в течение 15 минут. На раскаленной сковороде на растительном масле обжарить порезанные ломтиками грибы с мелко нарезанным луком. Все остудить. Куриное филе отварить до готовности, остудить и мелко нарезать. Яйца отварить и натереть на терке. Чеснок пропустить через пресс. Сыр натереть на терке. В отдельной миске смешать сыр, чеснок и майонез. Ингредиенты выложить слоями: куриное филе, майонез, яйца, майонез, грибы с луком, сыр с чесноком и майонезом, измельченные грецкие орехи.

Салат из шпротов

Понадобится: 1 банка шпротов, 2 куриных яйца, 100 г сыра, 3 вареных моркови, 4 вареных картофелины, майонез.

Первым слоем будут шпроты, измельченные вилкой. Затем картофель, натертый на крупной терке, слой майонеза. Натертая на терке морковь, майонез, вареные яйца, майонез и сверху натертый на мелкой терке сыр.

Перед подачей на стол закуска должна настояться, чтобы майонезом как следует пропитались все слои.

Автор:Таслима НИЗАМОВА
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