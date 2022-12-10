Рисовые котлетки внуки едят без принуждения

Ну а я и рада стараться — сама обожаю такую легкую и быструю в приготовлении пищу.

Понадобится: 500 г картофеля, полстакана риса, 1 головка репчатого лука, 1 морковка, соль и перец по вкусу.

Рис и картофель надо отварить. Мелко порезанный лук обжарить на растительном масле вместе с натертой на крупной терке морковью. Смешать в большой миске вареный рис, размятый толкушкой картофель и обжаренные овощи. Посолить, поперчить заготовку. Сформировать котлетки, обвалять в муке или обмакнуть в приготовленный с кефиром и яйцом кляр и обжарить в сковородке с двух сторон до румяности. Подавать со сметаной или с майонезом собственного приготовления.

Майонез по-домашнему

В стакан блендера налить 50 мл рассола от зеленого горошка, положить порезанные небольшими ломтиками пару зубчиков чеснока, треть чайной ложки соли, пол чайной ложки сахара, пол чайной ложки готовой горчицы, столовую ложку лимонного сока и половину стакана растительного масла без запаха. Можно добавить для цвета чайную ложку куркумы. Всю массу аккуратно взбить с помощью блендера до однородности. Если майонез получится очень густым или, наоборот, жидким — добавьте еще немного растительного масла и взбейте соус блендером на больших оборотах.