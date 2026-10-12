«Ты, Зин, на грубость нарываешься»

И снова вспомнилась история, которую недавно наблюдал в автобусе. Так уж вышло, что для меня поездка в общественном транспорте — это всегда история.

Еду я, значит. Вижу, сидит женщина, рядом освобождается место. Ну, и она обращается к стоящей неподалеку другой пассажирке средних лет, мол, идемте сюда, здесь свободно.

Гражданка поначалу не отреагировала, и тогда сидящая женщина повторила приглашение, уже чуть громче. В ответ дама обернулась и резко выпалила: «Если мне надо будет, я сяду!»

Женщина, которая пыталась оказать любезность, сказала вполголоса что-то вроде «Ну вот, и предлагай после этого…». Наверное, униженной себя почувствовала. Да и остальным пассажирам, в частности мне, стало немного не по себе.

Согласитесь, один из признаков цивилизованного общества — это взаимная вежливость. Когда люди улыбаются друг другу, приветливы, готовы помочь. Нас с детства учили говорить «спасибо», «пожалуйста», «будьте добры». Представьте, водители уступают дорогу пешеходам — не потому что боятся штрафа, а по доброте душевной. В магазине, если кто-то сильно торопится, пропустят без очереди. Это в идеале. А что мы наблюдаем в жизни?

Увы, это вечная перепалка у кассы, ругань в коридоре поликлиники, отборная брань из кабины водителя того же автобуса. И только подростки в парке ни с кем не ругаются. Они сидят на скамейке и мирно общаются. Матом. Заметьте, без всякой злобы — просто разговаривают, как привыкли. Но при этом совершенно не осознают, что оскорбляют слух прохожих.

Однако вернемся к взрослому населению. Среди них большинство хмурых, грубых. На лицах — вечное недовольство, даже на расстоянии чувствуется, что люди напряжены и насторожены. Кажется, спроси у них, как пройти в библиотеку, — пошлют далеко не туда.

Тема взаимной вежливости далеко не нова и затрагивалась, например, в фильме Эльдара Рязанова «Дайте жалобную книгу». Один из героев картины, сравнивая обслуживание за границей и в СССР, говорит: «А вы вдумайтесь, что это за улыбка? Она что, от души улыбается, официантка или продавец? Она же вам за деньги улыбается». На что другой персонаж отвечает: «Да, а я хочу, чтобы наша советская официантка улыбалась мне, вам, ей. Но не за деньги, разумеется».

Вот и мне в голову пришла неожиданная мысль: может, и у нас стоит поощрять за улыбки, вежливость и терпение? А там, глядишь, и войдет в привычку уважительное отношение друг к другу. Ведь, как известно, от улыбки станет всем и теплей, и светлей.