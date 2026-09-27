Фаукат КИДРАСОВ: Испытания делают наш народ только крепче!

Имя Фауката Хамидулловича Кидрасова хорошо известно у нас в республике. Много лет он отдал педагогике, работая на руководящих должностях, возглавляя Башкирский институт развития образования. Особое место в его карьере занимают годы работы в системе государственной власти — в администрации первого президента Башкортостана Муртазы Рахимова.

Опыт государственного деятеля позволяет Фаукату Хамидулловичу профессионально судить о современных политических и общественных процессах, поэтому мы не преминули побеседовать с ним, тем более что обнаружился и вполне подходящий повод — 80-летие нашего визави. И, конечно, любопытно было узнать, какие качества помогают человеку подняться до столь внушительных карьерных высот.

— Фаукат Хамидуллович, знающие вас люди говорят о вас не только как об очень уравновешенном, но даже как о сдержанном человеке. Эта сдержанность воспитана в семье?

— Я вообще считаю, что истинно мужской характер проявляется именно в сдержанности. Отсутствие суетливости, многословия, взвешенность и одновременно глубина и основательность в словах и делах — эти мужские качества всегда ценились у нашего народа.

Послевоенное поколение, к которому я отношусь, именно так и было воспитано — родителями, непростой жизнью. Я же родился в первый мирный год после Великой Победы в маленькой — всего в одну улицу — деревне Сулейманово Аургазинского района. Родители, Хамидулла Фаткуллович и Гульниса Шакировна, вся деревня — колхозники, труженики полей, полдеревни — родственники. Жили и трудились дружно, одной общиной, как одна семья.

— Тем не менее из вашей деревни вышло много людей с высшим образованием — врачи, агрономы, педагоги, инженеры. Видимо, школьные учителя сумели многое в вас вложить.

— Да, в нашей школе работали настоящие энтузиасты. С младших классов я отличался особым упорством в учебе и способностями к точным наукам. Любимые школьные предметы — физика и математика. Поступить в те годы на физфак Московского государственного университета, позже там же защитить диссертацию по кафедре физической электроники — дело, сами понимаете, очень непростое.

Школьные и университетские годы научили нас настоящей дружбе и товариществу, умению не растрачивать время впустую. А еще тому, что если хочешь чего-то добиться в жизни, в профессии, то нужно очень много и упорно трудиться.

— У вас была возможность остаться в Москве, но вы вернулись в Уфу…

— Да. После нескольких лет работы на кафедре общей физики БГУ перешел в ставший мне на многие годы родным Башкирский государственный пединститут, 15 лет возглавлял самый большой из факультетов — физико-математический. Мы сумели сделать его передовым во всех внутривузовских соревнованиях. Порядок в учебном корпусе и общежитии, кипучая общественная жизнь, борьба за успеваемость и дисциплину — все это отличало наш факультет. Благодаря таким преподавателям, как Э. Изергин, Б. Даутова, З. Каримов, Р. Синагатуллин, Р. Саитов, Р. Байбулатов и многим другим, на высоком уровне были наука и методика. За годы моего деканства физмат окончили более трех тысяч специалистов, которые успешно трудятся во всех уголках республики и страны, поскольку распределение тогда было всесоюзное.

Когда позднее по долгу государственной службы я побывал практически во всех городах и районах Башкортостана, почти в каждом из них встретил своих учеников.

Признаться, переживаю, когда читаю о дефиците в наших школах учителей-предметников, в том числе математики и физики. Важно, чтобы те, кто сегодня готовит учителей, помогает им делать первые шаги, обеспечивает их методическую поддержку, делали это грамотно, с любовью к учительской профессии.

— Важной частью вашей биографии стало руководство Башкирским институтом развития образования…

— Да, пришлось хорошенько поработать, прежде чем лежащий на боку институт за короткое время буквально преобразился. От внешнего вида учебных корпусов и общежития до подъема на новую высоту работы вновь образованных кафедр.

Тогда у нас была замечательная управленческая команда, перешедшая вслед за мной из пединститута, — проректор по учебно-методической работе Р. Саитов, по научно-исследовательской — Р. Габдулхаков. Мы до хрипоты спорили о том, как именно нужно поднимать из руин тот или иной участок работы, азартно брались за новое, неизведанное. Например, создали центры информатизации образования, работы с одаренными детьми. Началась дистанционная методическая поддержка педагогов, переподготовка учителей башкирского языка, в том числе за пределами республики. Удалось пригласить на кафедры сильных, авторитетных специалистов. Это тут же оценили слушатели курсов повышения квалификации, годовое количество которых превысило 15 тысяч.

Чтобы приблизить институт к школам, в первую очередь сельским, было открыто шесть филиалов института. Проводились десятки научно-практических конференций и семинаров. Разрабатывались республиканские программы развития образования. На базе передовых школ была создана сеть опытно-экспериментальных площадок. После большого перерыва проведен IX Съезд учителей Башкортостана. БИРО стал настоящей опорой для учителей, вошел в число ведущих региональных центров развития образования в стране.

— Видимо, эти перемены в системе дополнительной профподготовки учителей были столь разительны, что не остались незамеченными со стороны руководства республики.

— Да, в 2000 году я был приглашен на государственную службу. Трудился вначале заместителем руководителя администрации президента республики, затем государственным секретарем, с 2006-го — государственным советником президента Республики Башкортостан.

Работать в команде руководителя республики — в высшей степени ответственно. В ней трудились настоящие профессионалы, опытные, компетентные в своей сфере люди. Здесь мне тоже довелось отладить работу по тем направлениям, которые курировал по долгу службы. В частности, на новый уровень поднялась работа над ежегодным Посланием президента Государственному Собранию, деятельность Президентского совета. Было выстроено четкое взаимодействие со средствами массовой информации.

Особенно запомнилась большая, масштабная работа по проведению мероприятий в честь 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав Русского государства, Всемирного Курултая башкир, Дней Башкортостана в других регионах страны и за ее пределами, Дней Салавата, Аксаковских дней и многих других.

Особое внимание мы уделяли укреплению институтов гражданского общества — работе общественных организаций и национально-культурных объединений. Много усилий пришлось приложить для создания новых изданий, например, имиджевого журнала «Панорама Башкортостана».

— Известно, что много времени вы уделяли развитию информационного пространства республики, в частности, становлению Башкирского спутникового телевидения.

— К тому времени, когда я только перешел в администрацию президента, обсуждались вопросы создания БСТ, были подготовлены договоры на поставку в республику аналогового телевизионного оборудования. Для меня было очевидным, что оно уже морально устаревает. Удалось убедить правительственную комиссию в необходимости строительства системы спутниковых телекоммуникаций на принципиально новой — цифровой — основе. Мы сделали такой верный шаг одними из первых в России. И только спустя несколько лет эту задачу стали обсуждать на федеральном уровне.

Было сделано немало других нужных дел. Эта работа захватывала своей ответственностью и масштабностью.

— Фаукат Хамидуллович, а какими делами, какими интересами вы живете сегодня?

— Конечно, я внимательно слежу за достижениями республики в экономике, науке, образовании, культуре, спорте, за масштабными успехами последних лет.

Вместе с Радием Фаритовичем Хабировым мы работали в нулевые годы в команде президента республики, реализовали многие важные проекты. Уже тогда был виден его масштаб как политического деятеля, он отличался высокими организаторскими качествами, умением работать в команде и добиваться результата. Поэтому считаю важнейшим решение президента страны доверить руководство нашей республикой в такое сложное время именно ему. Вызывает глубокое уважение умение Радия Фаритовича достойно отвечать на сложные вызовы времени, бороться с пандемией, мобилизовать республику на решение задач специальной военной операции, организовать поддержку наших воинов и их семей, в целом большую общую работу под девизом «Все для Победы!». При этом продолжать укреплять экономику и социальную сферу, строить мосты и дороги, обновлять парки и скверы, заниматься благоустройством.

Радуюсь таким новостройкам, как Восточный выезд из Уфы, межвузовский кампус и Дворец борьбы, введенным жилым кварталам, промышленным и социальным объектам, успехам наших нефтяников, машиностроителей, хлеборобов. Вижу, как в последние годы преображается Уфа, как она становится по-настоящему столичным городом. Одна Советская площадь с памятником Герою России Минигали Шаймуратову чего стоит. Радуюсь, что хорошеют наши города и села.

Но главное для меня сейчас — это мои близкие. Радуют успехами дети. Оба — кандидаты наук, сын Юлай — юрист-экономист, депутат Государственного Собрания — Курултая, дочь Нурия — врач-психотерапевт. У них замечательные семьи. Моя главная должность и награда сегодня — я счастливый картатай (дедушка. — Авт.)! Дел много, поэтому стараюсь, как говорят, держать себя в тонусе, не болеть. А если и болею, то только за «Салавата Юлаева»!

— Что для вас стало самым ценным на вашем жизненном и профессиональном пути?

— С университетских лет я всегда особенно ценил возможность общения с глубокими, по-настоящему талантливыми людьми, высокими интеллектуалами. Причем, как показывает опыт, чем выше была их человеческая, профессиональная планка, тем проще и интеллигентнее они оказывались в общении.

Например, в то время, когда я возглавлял комиссию по вручению литературной премии имени Аксакова, мне посчастливилось познакомиться с Валентином Григорьевичем Распутиным, выдающимся литератором, мыслителем-гуманистом, человеком высокой гражданственности и патриотизма. Особняком стоит для меня каждая встреча с нашими мастерами пера — Мустаем Каримом и Нажибом Асанбаевым. На мой взгляд, они в полной мере выражали саму суть народного характера. Когда перед Отечеством нависала реальная опасность и на долю нашего народа выпадали тяжелейшие испытания, он поднимался до невероятных нравственных высот, сплачивался перед лицом смертельной опасности, проявлял мужество и несгибаемую стойкость. Уверен, так будет и сейчас. Победа обязательно будет за нами!

Мы живем в замечательной республике и стране. У нас есть все, чтобы быть сильными и процветающими.

— Мы искренне поздравляем вас, уважаемый Фаукат Хамидуллович, с круглой датой, желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, душевного тепла и семейного уюта.

— Спасибо большое! И вашему изданию желаю новых творческих высот и благодарных читателей.

ДОСЬЕ

Фаукат Кидрасов — действительный государственный советник РБ 1 класса, заслуженный учитель Республики Башкортостан, автор более 100 научных, учебно-методических статей и публикаций. Награжден медалью «За трудовое отличие», Почетной грамотой Республики Башкортостан.