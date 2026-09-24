Зеркало души народа

XXXVI Международный Аксаковский праздник, посвященный 235-летию со дня рождения уроженца Уфы, выдающегося русского писателя и общественного деятеля Сергея Аксакова, пройдет в Уфе завтра, 25 сентября.

О подготовке к нему и запланированных мероприятиях рассказал и. о. министра культуры Башкортостана Фанур Шайхисламов.

Главной площадкой праздника по традиции станет Мемориальный дом-музей писателя. Здесь вскоре откроется выставка «Аксаков и русские писатели», она будет работать до 1 ноября. А в Национальном музее республики 17 сентября открылась международная выставка «Аксаковские зеркала». Посетители смогут увидеть более 50 работ, большинство которых написаны с натуры в тех местах, где жил Аксаков с семьей. Кстати, эти выставки можно посетить по Пушкинской карте.

Впервые в республике пройдет акция «Аксаковская сирень»: гости праздника высадят саженцы сирени в тех местах Башкирии, где бывал писатель, — в селах Зубово Уфимского района, Надеждино Белебеевского района, деревне Киешки Кармаскалинского района. Эти мероприятия дополнит традиционная акция «Зеленая Башкирия», она состоится 26 сентября.

В Саду культуры и отдыха имени С. Т. Аксакова мэрия Уфы организует арт-пикник «Чаепитие у Аксаковых» под слоганом «Вкус уфимской осени». Жители города смогут посетить концертно-игровую программу, гастрозону, ремесленную ярмарку, мастер-классы.

— За 36 лет Аксаковский праздник стал культурным брендом республики, имеющим международный статус, — отметил Фанур Шайхисламов. — В Год единства народов России он приобретает особое значение.

Основным мероприятием традиционно станет торжественный вечер в Башкирском театре оперы и балета — бывшем Аксаковском народном доме. Туда приглашены участники специальной военной операции, члены их семей, писательское сообщество Башкортостана, студенты уфимских вузов и колледжей, а также почетные гости из Германии, Сербии и Финляндии.

В программе — вручение литературной премии имени Аксакова, ордена Григория Аксакова и награждение лауреатов городской премии. Литературная премия имени С. Т. Аксакова учреждена в 1996 году и присуждается один раз в три года писателям, публицистам и литературным критикам. В этом году на соискание городской премии, которой награждают студентов вузов и колледжей, поступило 45 творческих работ. Премии удостоены 17 из них. Имена победителей будут объявлены на торжественном мероприятии.

К слову, глава Башкирии Радий Хабиров поручил рассмотреть вопрос о повышении размера премии горсовета Уфы имени Аксакова. Сейчас она составляет 17241 рубль для студентов и 10000 рублей для их наставников.

— Произведения Аксакова — это живое дыхание нашей истории, зеркало, в котором отражается душа народа, его любовь к родной земле, к ее природе и обычаям. Его литературное наследие, семейные традиции, гражданская позиция — духовно-нравственные ориентиры для подрастающего поколения. Именно они сегодня составляют основу нашего культурного кода, — подчеркнул глава минкультуры республики.