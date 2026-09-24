Будем помнить

— Ваш муж и отец геройски погиб, выполняя свой воинский долг, — сказал Радий Хабиров. — Наша задача — помнить о нем, увековечить его память. А детей мы воспитаем всей республикой.

Общаясь с семейством Казанцевых, глава Башкирии отметил, что в регионе действует широкий комплекс мер поддержки семей участников СВО, а в районной администрации всегда готовы оказать необходимую помощь.

В свою очередь, Гульфина Радиковна рассказала, что временно не работает и ухаживает за сыном с ОВЗ. Старшая дочь Лейсан в этом году поступила в Уфимский топливно-энергетический колледж, средняя дочь Лиана учится в девятом классе.

Младший сын Дмитрий, несмотря на ограничения по здоровью, в этом году начал посещать пятый класс школы. Недавно он вместе с тремя ребятами из Кушнаренковского района принял участие в патриотическом слете «Территория героев», где состоялась встреча с руководителем региона. Тогда мальчик рассказал Радию Хабирову, что мечтает о собаке, так как его погибший отец работал кинологом. Глава республики привез в подарок щенка немецкой овчарки по кличке Граф.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Помощник главы региона, председатель ассоциации ветеранов СВО в РБ Оскар Ситдиков предложил жителям присоединиться к инициативе Радия Хабирова и тоже позаботиться о детях погибших участников специальной военной операции.

Поводом послужил подарок, который сделал руководитель республики пятикласснику Диме Казанцеву.

В соцсетях Оскар Ситдиков разместил пост, в котором отметил, что подарок школьнику со стороны главы республики — серьезный урок для членов нашего общества. Урок, показавший, что значит быть лидером не на словах, а на деле.

«Для нас, ветеранов СВО, такое отношение к нашим семьям, к нашим детям особенно ценно. Два года назад мы запустили акцию «Свои дети», которая также стала продолжением примера главы республики, который тогда повел сына погибшего солдата в первый класс вместо отца. Сегодня акция включает в себя не только проводы в школу в День знаний. Это полноценная и постоянная забота, наставничество», — подчеркнул автор поста.

Кроме того, Оскар Ситдиков сообщил, что ветераны СВО взяли под свое шефское крыло воспитанников детских домов и социальных приютов. Поскольку дети, по разным причинам оставшиеся без родительского попечения, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, также нуждаются в заботе.

Помощник главы РБ обратился ко всем жителям Башкирии с призывом не оставаться равнодушными и тоже по мере сил и возможностей проявить участие в жизни детей, отцы которых погибли, выполняя

свой воинский долг.