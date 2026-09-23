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23 Сентября , 17:15

Небоскрёбы, небоскрёбы

Уфимские теплота и душевность сдают позиции под натиском стекла и бетона

автора Вполне возможно, что когда-то на месте «человейника» стоял милый дом с палисадником.автора Вполне возможно, что когда-то на месте «человейника» стоял милый дом с палисадником.
Вполне возможно, что когда-то на месте «человейника» стоял милый дом с палисадником.Фото:автора

Уфа — город контрастов. Рядом с современными многоэтажками ютятся лачуги «из ранешнего времени», а их обитатели пересекаются друг с другом разве что в МФЦ. Соседствуют параллельные миры — одни ходят в рестораны и закупаются в бутиках, другие пьют водку, расположившись на скамейке с выломанными досками.

Но я сегодня остановлюсь на архитектурном контрасте. Когда-то, в далеком 1963 году настоящим строительным прорывом стало появление в Уфе первой девятиэтажки. Про нее писали в газетах, а дети специально ходили туда кататься на лифте. Сегодня уже и тридцатью этажами никого не удивишь — застройщики буквально устроили соревнование: кто ближе к небу? Вот уже и до 35 этажей дошли, а в планах — догнать их до полусотни.

Идешь, бывает, по улице и видишь такой вот «скайскрепер» (не люблю такие языковые подмены, но по-другому тут не скажешь). Ради любопытства начнешь считать количество этажей и тут же собьешься. А потом идешь по улице, где, к примеру, последний раз был год назад, и не узнаешь пейзаж. Куда девался тот милый деревянный домик с палисадником? А на его месте вырос очередной «человейник».

И так повсюду. Стекло, бетон, металл и холодный расчет. Город стремительно меняется, из него уходит теплота и душевность. «Я родился в Уфе, в этом городе тихом и скромном», — пел когда-то композитор и краевед Сергей Круль, ностальгируя о временах, которых уже не вернуть. В далеком теперь уже 2010 году Сергей Леонидович поделился со мной своими мыслями по теме: «Внешне Уфа стремительно хорошеет, развивается инфраструктура, строятся дороги, мосты. Но центр города практически уничтожен, и это грустно. Я бы хотел, чтобы было побольше внимания к старине. Хотя бы к той, которая еще осталась жива. Зачем-то еще в советские годы снесли дом Нестерова на Центральной (Ленина). И, конечно, улицам надо возвращать их исконные, первоначальные названия — Александровская, Бекетовская, Телеграфная, Успенская».

Увы, сегодня процесс не останавливается — старая Уфа продолжает исчезать. Разрушаются, горят объекты культурного наследия… А те, которые уцелели, нещадно сносят. А нам остается лишь смотреть фото того, ушедшего времени.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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