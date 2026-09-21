Как на первый взгляд плохое оборачивается хорошим

Родители «устроили» судьбу дочери

Девушка встречалась с парнем, который очень не нравился ее родителям. Он казался им недостаточно развитым и плохо обеспеченным. Дочку отправили жить к родственникам в другой город. Вскоре она вышла замуж, и поначалу все шло хорошо. Родились дети, молодые организовали свой небольшой бизнес. Взяли кредиты на имя жены, и в какой-то момент оказалось, что все деньги исчезли в неизвестном направлении. Вернее, в известном: муж проиграл их в казино. Плюс к этой напасти подсел еще и на запрещенные препараты, а после развода стал активно настраивать детей против бывшей жены. Хулил ее последними словами и пугал ребятишек тем, что они окажутся в детском доме. В результате сын стал убегать от матери, и его несколько раз задерживали за бродяжничество…

Не было бы счастья, да несчастье помогло

Знакомая училась заочно в престижном столичном вузе. Но руководству на работе не нравилось, что она уезжала на сессии. Девушке приходилось идти на различные уловки, и однажды это закончилось увольнением. Какое-то время героиня нашего сюжета стояла перед выбором: затеять судебное разбирательство или уехать в поисках счастья к месту учебы и там попробовать свои силы на ниве творчества. Так она и поступила. Все в итоге сложилось наилучшим образом. С годами на новом месте к ней пришли успех и признание.

Отправиться в путешествие помешала кража

Супруги планировали поехать в путешествие на автомобиле. Но накануне выезда у мужа из машины украли барсетку со всеми документами. Когда он писал заявление о пропаже в полиции, опытная в житейских делах следователь спросила, не собирался ли пострадавший поехать куда-либо в ближайшее время. И, услышав утвердительный ответ, с уверенностью сказала, что таким образом жизнь, скорее всего, уберегла их с супругой от какого-то несчастья. Через месяц сумка в целости и сохранности нашлась за ближайшим гаражом. Не хватало только небольшой суммы денег, из-за которой, в общем-то, и была совершена кража.