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21 Сентября , 17:15

Как на первый взгляд плохое оборачивается хорошим

Прочитала у психолога: не сопротивляйтесь обстоятельствам, идите туда, куда вас ведет жизнь. Иногда кажущиеся на первый взгляд плохими события в корне меняют ситуацию и приводят в конечном итоге к настоящему счастью. И наоборот. Стремление контролировать происходящее и следовать тому, что нам кажется правильным, оборачивается порой плачевными последствиями.

Людмила КАМНЕВА Жизнь предлагает нам лучший вариант судьбы. Даже если поначалу он кажется драматичным.Людмила КАМНЕВА Жизнь предлагает нам лучший вариант судьбы. Даже если поначалу он кажется драматичным.
Жизнь предлагает нам лучший вариант судьбы. Даже если поначалу он кажется драматичным.Фото:Людмила КАМНЕВА

Родители «устроили» судьбу дочери

Девушка встречалась с парнем, который очень не нравился ее родителям. Он казался им недостаточно развитым и плохо обеспеченным. Дочку отправили жить к родственникам в другой город. Вскоре она вышла замуж, и поначалу все шло хорошо. Родились дети, молодые организовали свой небольшой бизнес. Взяли кредиты на имя жены, и в какой-то момент оказалось, что все деньги исчезли в неизвестном направлении. Вернее, в известном: муж проиграл их в казино. Плюс к этой напасти подсел еще и на запрещенные препараты, а после развода стал активно настраивать детей против бывшей жены. Хулил ее последними словами и пугал ребятишек тем, что они окажутся в детском доме. В результате сын стал убегать от матери, и его несколько раз задерживали за бродяжничество…

Не было бы счастья, да несчастье помогло

Знакомая училась заочно в престижном столичном вузе. Но руководству на работе не нравилось, что она уезжала на сессии. Девушке приходилось идти на различные уловки, и однажды это закончилось увольнением. Какое-то время героиня нашего сюжета стояла перед выбором: затеять судебное разбирательство или уехать в поисках счастья к месту учебы и там попробовать свои силы на ниве творчества. Так она и поступила. Все в итоге сложилось наилучшим образом. С годами на новом месте к ней пришли успех и признание.

Отправиться в путешествие помешала кража

Супруги планировали поехать в путешествие на автомобиле. Но накануне выезда у мужа из машины украли барсетку со всеми документами. Когда он писал заявление о пропаже в полиции, опытная в житейских делах следователь спросила, не собирался ли пострадавший поехать куда-либо в ближайшее время. И, услышав утвердительный ответ, с уверенностью сказала, что таким образом жизнь, скорее всего, уберегла их с супругой от какого-то несчастья. Через месяц сумка в целости и сохранности нашлась за ближайшим гаражом. Не хватало только небольшой суммы денег, из-за которой, в общем-то, и была совершена кража.

Автор:Наталья ЕФИМОВА
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