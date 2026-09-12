Линия жизни

«Для многих участников СВО занятия спортом могут стать надежной линией жизни», — такую мысль высказал глава региона Радий Хабиров во время обсуждения проблемы привлечения участников спецоперации к активным занятиям физической культурой. Факты говорят, что такая работа в республике ведется.

Этому помогают различные программы поддержки участников СВО. Всего их 100, причем больше половины — региональные.

— С 2023 года спортивный Башкортостан живет проектом «Мужество». Вместе с «Защитниками Отечества» мы шаг за шагом возвращаем ветеранам уверенность, дарим им возможность тренироваться рядом с домом. За восемь месяцев этого года проведено более 1100 таких мероприятий с общим охватом более 2,3 тыс. человек, — рассказал на оперативном совещании в правительстве региона заместитель премьер-министра — министр спорта Руслан Хабибов.

В качестве положительных примеров были упомянуты и фестиваль «Кубок мужества» в Караидельском районе, и региональный этап физкультурно-инклюзивного фестиваля с таким же названием в Уфе, и I Спартакиада Стерлитамакского района, объединившая ветеранов боевых действий и членов их семей.

Многие из ветеранов, получивших инвалидность, действительно нашли в спорте свое серьезное призвание: 63 из них вошли в сборные команды Башкирии по 13 дисциплинам и уже завоевали на всероссийских соревнованиях 32 медали.

Руслан Хабибов не только оперировал цифрами, но и рассказал о конкретных людях, ставших примером для других.

Один из них — Владимир Егоров, дважды побеждавший на всероссийских ветеранских соревнованиях. Но его главная победа — это то, что Владимир сумел объединить вокруг себя других. В Стерлитамаке благодаря его энергии ветераны СВО своими руками восстановили спортивный зал. Таким же инициатором новых начинаний стал и Рубен Хасанов из Илишевского района, ветеран боевых действий, участник СВО и операций на Северном Кавказе. На его счету немало спортивных достижений, серьезная работа с ветеранами. Именно он имел возможность лично пообщаться с Верховным Главнокомандующим Владимиром Путиным.

Особого внимания заслуживает тот факт, что занятия спортом становятся для ветеранов новой профессиональной стезей. На данный момент 18 участников СВО обучаются на бюджетной основе в Башкирском институте физической культуры по специальности «Адаптивный спорт», планируя в будущем стать тренерами.

Сегодня ветераны могут заниматься спортом не только в 148 муниципальных и государственных специализированных учреждениях, но и в коммерческих организациях. Среди них и Центр спортивной подготовки РБ имени Римы Баталовой, и Центр спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина — там обосновалась ветеранская команда по следж-хоккею «Булат», и фитнес-клуб «Тетраэдр», и база волейбольного клуба «Динамо-Урал», где активно развивается этот вид спорта сидя.

Руслан Хабибов видит впереди три ключевые задачи. Одна из них — расширение списка спортивных дисциплин, чтобы у ребят был выбор. Для этого планируется открытие демонстрационно-просветительских центров в крупных городах республики.

Вторая — расширение сети объектов для занятий. Здесь необходимо активнее подключать коммерческие спортивные организации — те же фитнес-клубы. Это позволит сделать занятия по-настоящему доступными буквально рядом с домом.

— И третье — самое, на мой взгляд, перспективное: спорт как трамплин для карьеры. Поэтому будем помогать с профессиональной ориентацией: кто-то захочет стать тренером, кто-то — инструктором по адаптивной физкультуре, кто-то — организатором соревнований, — считает Руслан Хабибов.

Тем не менее Радий Хабиров расширил круг задач в этой сфере. Он уверен, что один из главных методов сегодня — работа с большими числами. В республике много участников СВО, в том числе травмированных и инвалидов, большое число спортивных объектов. Но общей картины нет.

— И здесь нужна просто цифра. Куда «вбиваются» все наши спортивные объекты, время, когда учредители могут предоставить помещения участникам СВО, число тех, кто готов заниматься и кто уже занимается спортом, в каких дисциплинах.

Некоторые считают спорт какой-то забавой. Это не так. Такие занятия могут стать для человека иногда просто спасением его дальнейшей траектории жизни, — уверен руководитель региона.

Радий Хабиров дал примерно полгода, чтобы получить такую оцифрованную картину по всем муниципалитетам республики. А потом вновь вернуться к этому вопросу.