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31 Августа , 04:15

Перемены начнутся, если мысли и чувства изменить

Ученые пришли к выводу, что наши мысли и чувства, как и все вокруг, состоят из энергий, поэтому человек, вибрируя с их помощью на той или иной частоте, согласно закону притяжения, по которому подобное притягивает подобное, привлекает в свою жизнь то, что излучает благодаря помыслам и переживаниям.

Людмила КАМНЕВА Перемены начнутся, если жизнь свою связать с такими понятиями, как радость, счастье, благодарность, изо­билие, восхищение, признательность и любовь.Людмила КАМНЕВА Перемены начнутся, если жизнь свою связать с такими понятиями, как радость, счастье, благодарность, изо­билие, восхищение, признательность и любовь.
Перемены начнутся, если жизнь свою связать с такими понятиями, как радость, счастье, благодарность, изо­билие, восхищение, признательность и любовь.Фото:Людмила КАМНЕВА

Пребывая в том или ином настроении, мы словно вытягиваем из окружающей среды похожие состояния. Вот что писал в своих книгах по этому поводу известный специалист по саморазвитию Брайан Трейси: «Человек — это живой магнит. Он притягивает в свою жизнь то, что соответствует его доминирующим мыслям». Поэтому так важно уметь отпускать ситуацию, а не прокручивать бесконечно в голове мысли, связанные со случившимися неприятностями. До тех пор, пока человек не научится осознавать свои чувства, изменять направление мыслей и эмоций в лучшую сторону, он будет представлять собой существо, которое постоянно водят на поводке всяческие проблемы и несчастья. Перемены начнутся, если изменить вибрации, которые необходимо связать с такими понятиями, как радость, счастье, благодарность, изобилие, восхищение, признательность и любовь. Следует учесть при этом, что наравне с позитивными мыслями важно испытывать еще и чувства.

То есть не только думать и говорить, что я, например, красивая и любимая, но и ощущать себя таковой. Зарядив мысли позитивными эмоциями, останется лишь наблюдать за развивающимися событиями и убеждаться в том, что человек пришел на землю творить радость, излучать свет и пребывать в изобилии.

Автор:Кира БЛАГОДАРНАЯ
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