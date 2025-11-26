Давыд Черняев и дело его жизни

…Строчки биографии сообщают, что Давыд Черняев — советский инженер-механик, крупный специалист в области транспорта и хранения нефти и газа, хозяйственный деятель, кавалер орденов Ленина и «Знак Почета», заслуженный нефтяник БАССР. Он уроженец города Гурьева (ныне Атырау в Республике Казахстан), в 1923 году начал работать слесарем механических мастерских треста «Эмбанефть», а уже в конце 1930-х вырос до должности заместителя главного инженера, а потом и главного инженера нефтепроводной конторы треста «Эмбанефть», которая обеспечивала работу нефтепровода Гурьев — Орск. Эта магистраль протяженностью более 700 км в середине 30-х годов прошлого столетия была самой мощной в Европе.

Увы, в доступных материалах непосредственно о работе Давыда Черняева в казахстанских нефтяных трестах упоминаний чрезвычайно мало. Но в годы Великой Отечественной предприятие успешно работало в крайне тяжелых условиях, и, конечно, важнейшую роль в этом сыграл Черняев как один из первых руководителей.

В годы испытаний

Во время войны нефтепроводы стали для врага одной из стратегических целей. Известно как минимум о двух попытках нарушить работу нефтепровода Гурьев — Орск. Первые диверсанты были заброшены в Казахстан в августе 1943 года, вторая группа была высажена в советском тылу в 1944-м. Обе попытки благодаря бдительности граждан и действиям чекистов были пресечены раньше, чем враг сумел нанести ущерб. Но это показывает, в какой напряженной обстановке нефтепроводчикам приходилось жить и работать, не только перекачивая нефть, но и пребывая в постоянной готовности к нападению диверсантов. Естественно, что Черняева эти трудности касались вдвойне.

В 1942 — 1943 годах Черняев был главным инженером строительства № 14 Центроспецстроя: работники этой организации, в основном трудармейцы, прокладывали нефтепровод и возводили нефтеперерабатывающий завод. В дальнейшем Черняев возглавил нефтепроводную контору Казахстаннефтекомбината.

Но вот пришел победный 1945-й. Бои на фронте завершились. Однако продолжалась другая война — против обстоятельств, разрухи, нехватки всего и вся, борьба за выполнение задачи, поставленной руководством страны, за лучшее будущее.

Мирный фронт

И перед Черняевым ставят новую задачу. Из Казахстана он едет в Башкирию, где ему предстоит возглавить строительство магистрали, которая должна была соединить нефтяное месторождение в Туймазинском районе с нефтеперерабатывающим заводом в Уфе.

Добычу нефти в Туймазах начали еще в 1930-х. Здесь добывали так называемую угленосную нефть. Она была не самого лучшего качества, тяжелая, с высоким содержанием смол и серы, проблемная в подготовке и переработке. Конечно, даже такая нефть была нужна стране, особенно во время войны, и на месторождении было пробурено почти шесть десятков скважин глубиной около километра каждая. Все вместе они давали порядка 200 тонн нефти в сутки. Но нефтяники продолжали поиск, бурили все глубже, и в 1944 году на глубине 1700 метров вскрыли новый нефтеносный слой, относящийся к девонскому геологическому периоду (возраст примерно 400 млн лет). Первая же скважина дала 250 тонн нефти в сутки, сразу удвоив продуктивность месторождения. При этом по качеству девонская нефть была лучше угленосной, а самое главное — ее было намного больше: месторождение по осторожным прикидкам могло дать не десятки и даже не сотни тысяч, а миллионы тонн нефти в год! Это был грандиозный успех, но… он создал и соответствующих размеров проблему: как вывозить добываемую нефть? Возможностей автомобильного, речного или железнодорожного транспорта для этого было совершенно недостаточно, и позволить полностью реализовать потенциал месторождения мог только нефтепровод. В военное время возможностей для его строительства не было. Но как только стихли орудийные залпы, к идее строительства стальной артерии вернулись. Именно эту идею предстояло воплотить в жизнь Давыду Черняеву.

Основатель

На этой важнейшей для своего времени стройке в полной мере раскрылись организаторские способности Давыда Александровича как крупного руководителя: прирожденный агитатор, обладающий ярким талантом убеждения, он в дополнение к русскому и казахскому языкам быстро овладел башкирским и татарским, чтобы общаться с местным населением напрямую.

Трудно даже представить ту степень напряжения, с которой работал первый руководитель. В пережившей страшную войну стране не хватало даже самых простых вещей. Организовать и успешно довести до финала грандиозную (без всякого преувеличения!) стройку было задачей не просто сложной, а почти невозможной. Приходилось буквально скрести по сусекам, едва ли не поштучно распределяя трубы и сварочные электроды, проявлять чудеса изобретательности, чтобы доставить к месту стройки оборудование и материалы, обеспечить строителей трубопровода едой, жильем, инструментами, вести переговоры с руководителями самых разных организаций, чтобы раздобыть самый минимум необходимого для продолжения стройки… А параллельно нужно было решать технические проблемы, править чертежи, ведь изыскания и проектирование продолжались даже во время строительства. Это было против всех правил, но… это помогло поддерживать высокий темп строительства. Как управлять огромной стройкой, не имея сколько-нибудь надежной связи? Это сегодня получить почти любую информацию можно в течение нескольких минут — но в 1940-х приходилось полагаться разве что на крайне редкие телефоны да посыльных, которых до места могла подбросить разве что «эмка» или попутка-полуторка. Огромной проблемой были и кадры, вернее, их нехватка: в ту пору нефтяная отрасль республики была совсем молода, и большую часть специалистов, знакомых со спецификой работы, приходилось привлекать со стороны — пример тому и сам Черняев.

Масштабы стройки впечатляют даже сегодня: нужно было уложить 24 тысячи тонн труб, сварив при этом почти 29 тысяч стыков, пересечь 17 водных преград, включая Белую, семь крупных оврагов и железную дорогу, преодолеть 30 км лесов и болот. Параллельно требовалось проложить 200 км линий телефонной связи. А ведь при этом строители не имели ни экскаваторов для копки траншеи, ни автомобилей для перевозки труб и материалов, ни трубоукладчиков… Дороги, электричество, более-менее надежная связь — обо всем этом тоже приходилось только мечтать. И конечно, строительство не ограничивалось одной только трубой: одновременно возводили нефтеперекачивающие станции в деревнях Нарышево и Субханкулово, монтировали резервуары и насосы, производственные и бытовые помещения, жилье для работников...

И все-таки строители трубопровода, работая под руководством Давыда Черняева, справились с поставленной перед ними задачей. В дальнейшем на базе нефтепровода Туймазы — Уфа была создана Черниковская государственная союзная товарно-транспортная контора. Предприятие росло и развивалось, сменило немало названий, и первым его руководителем на протяжении многих лет был Давыд Черняев. Сегодня это предприятие, история которого началась с одного трубопровода, носит имя АО «Транснефть — Урал» и является одной из крупнейших организаций в составе компании «Транснефть».

Дело жизни Давыда Черняева продолжает жить.

На фото: Давыд Черняев, строительство нефтепровода Туймазы — Уфа.

Фотографии предоставлены АО «Транснефть — Урал».