Вязкая кровь и коварный стресс давление гонят вверх до самых небес

У доктора Ужегова на страничке в интернете можно встретить интересное утверждение: «Какая вязкость крови, такая и жизнь». Среди основных причин неполадок с давлением он, как, впрочем, и многие врачи, называет вязкую, густую и жирную кровь, а также кровь со слизью, нерастворенными белками. Бывают, оказывается, и такие. Если в крови нет ферментов, белки начинают налипать на эритроциты. И возникает тромбирование. Но уже не холестерином. Пациент сдает анализы — у него холестерин в норме, но есть гипертоническая болезнь, и это становится причиной проблем. Итак, подведем первый итог: давление нарушается из-за вязкой, густой, жирной крови без воды.

Но немаловажную роль во всем этом играет и психология. Человек понервничал, у него выделился адреналин — гормон страха. В природе, если животное испугалось, то начинает либо кусаться, либо бежать. Выделившийся от страха адреналин сбрасывается при укусе через слюну, а при беге — через пот. Происходит освобождение от адреналина, который является страшным ядом и существует для того, чтобы у животного не вытекала кровь, если его поранят. Этот гормон вызывает спазм периферических сосудов, из-за него кровь задерживается в жизненно важных органах — печени, селезенке. Поэтому, если адреналин не ушел, периферические сосуды не расслабляются. И происходит адреналиновый шок, или стресс. То есть сосуды сжимаются, кислород не поступает в сердце, головной мозг, печень, почки, и человек с инфарктом попадает в реанимацию.

Избавиться же при стрессе от адреналина можно, если вспотеть, сходить в туалет, попить водички, причем горячей, чтобы пот проступил. Механизм скорой помощи в таких случаях основан именно на горячей воде. Пить надо мелкими глотками в течение 15 — 20 минут не менее 500 мл воды. Это первая помощь при гипертоническом состоянии. Плюс ко всему таким способом промываются затромбированные сосуды. О том, какую роль в проблемах с давлением играют почки, мы поговорим в следующий раз.