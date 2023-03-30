Один против всех и все против одного

Когда я училась в школе, меня травили мальчишки-одноклассники. Физически и психологически. Несколько лет подряд. Я пыталась отбиваться — очевидно, без особого успеха. Плакала и рассказывала обо всем родителям и учителям, но те, устроив очередной разнос в классе, не могли в корне изменить ситуацию. До сих пор, оказываясь в ситуации несправедливости, я чувствую себя маленькой девочкой, которую никто не может защитить, и внутренне сжимаюсь, ожидая очередного тычка в спину. Мою жизнь во многом изменило то, что я нашла друзей, которые меня полюбили, и научилась, отчасти, конечно, принимать себя такой, какая есть, со всеми сильными сторонами и недостатками.

Почему в школе, где я когда-то училась, не смогли мне помочь, сейчас остается только догадываться. У нынешних школьников, слава Богу, куда больше информации о возможностях постоять за себя, да и взрослые, которые несут ответственность за детей, беспрерывно ищут способы предупредить травлю или разрешить уже случившийся эксцесс. И тем не менее, специалисты констатируют: в последнее время случаев буллинга (как все реже в связи с нынешним законодательством именуют травлю) становится больше.

Чтобы разобраться в причинах явления и определить пути решения проблемы, по инициативе председателя Государственного Собрания — Курултая РБ Константина Толкачева в республике создали рабочую группу по вопросам профилактики случаев травли в детских коллективах. Мы побывали на первом ее заседании.

Таких заседаний будет несколько, сразу пояснила заместитель председателя Госсобрания — Курултая РБ и руководитель рабочей группы Тамара Тансыккужина. Объясняется это просто: в состав группы входят 26 специалистов, так или иначе работающих с проблемами детства, и чтобы выслушать мнение каждого из них, учесть все рекомендации, потребуется немало времени.

Впрочем, даже выступления трех докладчиков — замминистра образования и науки РБ Инессы Косолаповой, уполномоченного по правам ребенка в РБ Ольги Панчихиной и директора Республиканского молодежного социально-психологического и информационно-методического центра Галины Ануфриевой — показали, что, потянув за ниточку буллинга, разматывается внушительный клубок проблем, накопившихся в современной системе образования и в целом в обществе.

— Стремительное распространение этой проблемы в школе связано с пропагандой агрессивного поведения в интернете и на телевидении, — поделилась мнением Инесса Косолапова.

Оказавшееся в условиях информационной войны, наше общество сегодня действительно переживает серьезный кризис, волны которого докатываются до каждого. В постоянном стрессе находятся взрослые, что уж говорить про детей, которые легко перенимают настроения родителей и несут их в школьный коллектив. Разные мнения, взгляды, системы мировосприятия сталкиваются друг с другом. Неудивительно, что эта гремучая смесь в итоге больнее всего бьет по детям.

Есть и внутрисемейные причины, которые могут спровоцировать травлю. Так, по наблюдениям представителя минобрнауки, жертвами буллинга часто оказываются дети, которых воспитывает один родитель, те, что растут в авторитарных или конфликтных семьях, школьники, обладающие низкой устойчивостью к стрессу, особенные ребята или просто чем-то выделяющиеся. Недаром сразу несколько заявлений, которые поступили уполномоченному по правам ребенка в РБ, были написаны коллективно несколькими родителями, которые хотели избавиться от школьных хулиганов. Но ведь эти ребята тоже имеют право на образование, как и остальные. Как быть в подобных случаях? Только договариваться, учиться слушать друг друга и быть добрее, уверена Ольга Панчихина.

— Мы анализировали портрет ребенка, который чаще всего оказывается в конфликтной ситуации. И оказалось, что это дети с третьего по седьмой класс. Причем самый уязвимый возраст — 11 — 12 лет, то есть четвертый-пятый классы, — рассказала нам в отдельной беседе Ольга Юрьевна. — Получается, что сложнее всего ребятам, переходящим из начальной школы в среднее звено. С точки зрения родителей, они становятся взрослее, внимания им уделяется меньше, а здесь ребенку нужно перестраиваться: был учитель один — теперь их стало несколько. Дети к этому оказываются не подготовлены в должной мере.

Изгоями становятся и отличники, и хулиганы. А еще новенькие. И здесь уже задача педагога — подружить детей из разных детских коллективов, чтобы каждый нашел себя в новом классе. Отсутствие профессионализма у педагога часто становится причиной обострения многих конфликтов в классе. И если их избежать не удалось, к работе должны подключаться школьные социальные педагоги и психологи, а также служба медиации и администрация учебного заведения.

К сожалению, отмечает Галина Ануфриева, в некоторых муниципальных районах республики психологов нет вообще. По данным минобрнауки РБ, сегодня школы Башкирии укомплектованы психологами на 65 процентов. А те, которые работают в школах, далеко не всегда справляются с проблемой травли. К тому же они вынуждены выполнять такой объем текущей работы, что для индивидуальной просто не остается времени.

Когда конкретные случаи травли долго замалчиваются, а руководство школы не может решить проблему своими силами, особенно когда агрессором выступает сам учитель (такое, к сожалению, не редкость), единственный способ — привлечь сторонних специалистов. За прошлый год в министерство образования и науки РБ поступило 19 обращений от родителей, а в аппарат уполномоченного по правам ребенка в РБ — 103. На 23 марта текущего года Ольга Панчихина сообщает о 24 письменных обращениях и 37 — устных. С начала года она инициировала 17 консилиумов с выездами в школы и разбором ситуаций травли. Все родители и педагоги получили необходимые рекомендации.

В Республиканский молодежный психологический центр в прошлом году поступило 249 обращений. В итоге его специалисты провели более ста мероприятий в школах и 46 индивидуальных психологических сессий.

В республике, как отчитываются спикеры, проводятся мероприятия, направленные на профилактику буллинга. Так, минобрнауки осенью прошлого года провело республиканский форум по безопасности детей, куда пригласили 300 подростков, стоящих на внутришкольном учете; по инициативе уполномоченного по правам ребенка развивался проект «Время детства», который учил детей работать в команде. Семинары, лекции для родителей, методические материалы, информационные плакаты, телефон доверия — все это есть. Но почему же тогда случаев травли становится все больше?

— Мы рассуждаем, как бороться с этой бедой, но не говорим, как организуем воспитательную работу, — высказал свою позицию председатель комитета Государственного Собрания — Курултая РБ по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Раиль Асадуллин. — Мы создали детей-потребителей, а система воспитания работает, когда дети отдают знания и добро другим. Если в школе станет больше полезных дел, если ребят будут воспитывать в духе товарищества и взаимной поддержки, то проблема буллинга потеряет свою остроту.

Между тем воспитательный аспект уже два года как законодательно вернулся в систему образования. Но кому этим заниматься? Учителям, которые, несмотря на поручения президента страны, по-прежнему загружены отчетами? Педагогам-предметникам, которые вынуждены натаскивать старшеклассников на сдачу ЕГЭ? Директорам школ, которые вместо организаторов учебного процесса стали управленцами? Но выгоревший от чрезмерных нагрузок педагог не сможет воспитать нравственные качества за один час, отведенный жест­ко регламентированной программой…

Все эти вопросы надо решать, а еще различным ведомствам работать не самим по себе, а согласованно. По мнению Раиля Мирваевича, рабочая группа как раз и призвана урегулировать последний вопрос. Поживем — увидим.

Травля (буллинг) — это особый вид насилия, проявляющийся в виде агрессивного преследования одного из членов коллектива со стороны остальных его членов, систематичного и регулярного. Буллинг следует отличать от конфликта, стороны которого находятся примерно на равных. Травля бывает физическая и словесная (психологическая). Выделяют также кибербуллинг, который проявляется в распространении слухов и ложной информации о жертве с помощью сети интернет.

Как себя вести, если вы стали жертвой буллинга?

- Соблюдайте спокойствие.

- Уходите и избегайте мест, где можно встретить агрессора.

- Скажите, что вам это не нравится, или попробуйте ответить с юмором.

- Ни в коем случае не давайте физический отпор.

- Расскажите взрослым: родителям, учителю, школьному психологу.

- В случае кибербуллинга — сохраняйте переписку и сообщения от хулигана.

- Если речь идет о серьезном случае, обратитесь в полицию или попросите родителей сделать это за вас.

Признаки того, что вашего ребёнка травят

- Ребенок перестает интересоваться школой или избегает ее, начинает хуже учиться.

- Ребенок стал замкнутым, тревожным, боязливым.

Вообще, его поведение резко изменилось.

- Часто болеет, страдает нарушением сна и ночными кошмарами.

- У него есть следы насилия — синяки, порезы, царапины, рваная одежда, не связанные с играми.

- Просит дополнительные деньги.

- У него пропадают личные вещи.

- Ребенок удаляет свои аккаунты в соцсетях (попытка избавиться от кибербуллинга).

Что делать родителям?

- Внимательно выслушайте ребенка, чтобы разобраться в ситуации.

- Покажите, что вы на его стороне, поддержите эмоционально.

- Обратитесь к классному руководителю, школьному психологу, в администрацию школы.

- При посредничестве учителя поговорите с родителями обидчика.

- Обучите ребенка навыкам преодоления трудностей, помогите ему обрести уверенность в себе, поощряйте дружбу с ровесниками и разнообразные хобби.

На основе руководств для подростков и родителей, разработанных лабораторией профилактики асоциального поведения Института образования ВШЭ под редакцией академика Российской академии образования А. А. Реана.